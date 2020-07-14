مقهى يستخدم طريقة غريبة لفرض التباعد الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ابتكر مالك مقهى بريطاني طريقة فريدة لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء دخول الزبائن إلى المقهى، بعد تخفيض إجراءات الحظر في البلاد.

قال مالك مقهى ستار في كورنوال، بأنه أقام سياجاً كهربائياً في المقهى، بعد أن قال الموظفون إن الزبائن يفعلون ما يحلو لهم ويتجاهلون توجيهات التباعد الاجتماعي، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وتم وضع إشعار تحذيري مهذب على السياج الكهربائي الذي يتألف من أسلاك كهربائية تتسبب بالصعق إذا تمت ملامستها. وأكد مالك المقهى أن السياج قد وضع في المكان لصعق الزبائن الذين لا يلتزمون بالمسافة الاجتماعية بينهم وبين عاملي المقهى، وتنبيههم لعدم الاقتراب لمسافة أكبر.

يذكر بأن صور السياج الكهربائي الرادع، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير ولقيت استحساناً لدى الكثيرين، وتمت مشاركتها لمئات المرات في نهاية الأسبوع، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.