10 أطعمة صحية لكنها تسبب زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - تتميز بعض الأطعمة باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم يوميا، لكنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

ووفقا لموقع "Health Line"، يجب الحذر عند تناول عددا من الأطعمة المفيدة والصحية ولكنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن عند الإفراط في تناولها.

1- المكسرات

تعتبر المكسرات والزبد المستخلص منها من أفضل الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها، في حين تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية عند تناول كمية كبيرة منها، فعلى سبيل المثال، تحتوي مجموعة صغيرة من اللوز في حجم قبضة اليد على 18 جراما من الدهون الصحية.

2- خبز الحبوب الكاملة

يمكن أن يكون خبز الحبوب الكاملة فعالا لزيادة الوزن، خاصة عند دمجه مع مصدر بروتين جيد.

3- اللحوم الحمراء

على الرغم من احتواء اللحوم الحمراء على البروتين والأحماض الأمينية والحديد، إلى جانب دورها في بناء العضلات والأنسجة، إلا أنها تحتوي على كمية وفيرة من الدهون والسعرات الحرارية، لذا يجب تناول الشرائح الخالية تماما من الدهون ضمن نظام غذائي متوازن.

4- الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالدهون والعناصر الغذائية الصحية ويمكن إضافتها إلى العديد من الوجبات المختلفة أو تناولها بمفردها ولكن ثمرة واحدة فقط من الأفوكادو الكبير تحتوي 322 سعرة حرارية و29 جراما من الدهون و17 جراما من الألياف.

5- البطاطس

تحتوي البطاطس على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الألياف التي تحسن صحة الجهاز الهضمي، إلا أنها تعد مصدرا غنيا بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

6- الشوكولاته الداكنة

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تمتلئ الشوكولاتة الداكنة بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، إلى جانب الكثير من السعرات الحرارية لمساعدتك على زيادة الوزن، يحتوي كل 100 جرام على حوالي 600 سعر حراري.

7- الفواكه المجففة

تعد الفواكه المجففة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين، في حين تساهم في زيادة الوزن لاحتوائها على السكريات والسعرات الحرارية العالية على حد سواء.

8- الجبنة

الجبن مصدر جيد للبروتين وغني بالدهون الصحية، أضفه إلى الوجبات إذا كنت بحاجة إلى تعزيز السعرات الحرارية والنكهة.

9- البيض

يساعد البيض على بناء العضلات وتوفير ما يحتاجه الجسم من بروتينات ودهون صحية وعناصر غذائية، لكن تناول 3 بيضات يوميا أو أكثر يزيد عدد السعرات الحرارية التي يتم اكتسابها، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

10- زبادي كامل الدسم

الزبادي كامل الدسم هو مكون آخر يمكن أن يساعدك على إضافة الدهون الصحية والبروتين إلى نظامك الغذائي. إنه رائع بمفرده أو كمكون يعمل في العديد من الأطباق.