دينا عبدالفتاح: اللي يقول لواحدة إنتي وحشة أو حلوة يبقى تحرش

علاقات و مجتمع

أشادت الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا، بموافقة مجلس الوزراء على مقترح قانون الحفاظ على سرية بيانات المتقدمين ببلاغات لتعرضهم للتحرش والاعتداء الجنسي.

واعتبرت "عبدالفتاح" خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ذلك سيكون محركا لجرأة الفتيات والسيدات على التقدم ببلاغات حال تعرضهن لجرائم التحرش نظرًا لعدم إفصاحهن عن ذلك خوفًا من الفضيحة.

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وأكدت عبدالفتاح رفضها لمحاولات تبرير التحرش بملابس الفتاة، مشيرة إلى أن ذلك الادعاء خرج من دعاة الشعارات الدينية، مضيفة: "محدش في الأديان السماوية كلها له إنه يتدخل في حريات الآخر، والأمر متروك بين العبد وربه".

وتابعت: "70% من حالات التحرش في مصر لمحجبات ومنقبات واللبس مش هو القضية"، مضيفة: "المتحرش هيتحرش سواء الست لابسة أو قالعة أو مغطية جسمها أو معرياه".

وتحدثت عبدالفتاح عن منتدى السيدات الأكثر تأثيرًا، مشيرة إلى أن المنتدى يضم قاضيات ووزيرات ومصرفيات وصيادلة وأطباء مشيرة أنهم قاموا بحملة انتي قوية لمواجهة التحرش.

وقالت "عبدالفتاح": "الناس فاهمة التحرش هو الاعتداء الجنسي والتحرش بيبقى بالكلام سواء كان حلو أو وحش يعني لو واحد قال لواحدة ماشية في الشارع انتي وحشة يبقى ده تحرش ولو قالها يا حلوة يبقى بيتحرش ولو قالها يا طنط ويا كبيرة في السن أو يا صغيرة في السن"، مشددة على أن التحرش مؤذٍ للإنسانية بدرجة لا يتخيلها أحد.