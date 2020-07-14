دراسة أمريكية: الرجل الأقل جمالا من زوجته أكثر قدرة على إسعادها

علاقات و مجتمع
دراسة جديدة أجراها خبراء من جامعة فلوريدا الأمريكية عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وتوصلت إلى أن الرجل الأقل جاذبية من شريكته هو الأكثر قدرة على إسعادها من الرجل الأكثر جاذبية.
وبحسبما ذكرته "سبوتنيك" عن "دويتش فيله"، أن القائمين على الدراسة أجروا استطلاعا لعينة مكونة من 113 زوجا وزوجة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 عاما عن طريق تعبئة نموذج أسئلة وتقدير درجة جاذبيتهم مقارنة بالشريك.
وأثبتت النتائج أن العلاقات الأكثر سعادة كانت بين الأزواج الذين تتساوى جاذبيتهم أو الذين تكون المرأة هي الأكثر جمالًا فيهما.
وأرجعت الدراسة ذلك إلى أن الرجال الأقل جاذبية يجتهدون أكثر من غيرهم لإسعاد شريكتهم حتى لا تنجذب إلى رجل أكثر وسامة، ويدفعهم الخوف من ذلك إلى التعامل بطرق رومانسية أكثر لإسعاد الشريكة بشتى الطرق.
لكن، تشعر النساء بالتوتر عندما يكون شريكهن أكثر جاذبية منهن، ما يدفعهن لسلوكيات غير صحية مثل الحميات الغذائية القاسية على سبيل المثال.
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