أسبوع التحرش بالفتيات: طالب جامعي وشاب حقوقي وابنة نجم الأهلي ضمن الضحايا

علاقات و مجتمع

أسبوع حافل، يمكن أن يمثل ثورة نسوية، جميع من عانين من الاعتداء الجنسي جاء وقتهن أخيرا للحديث عما تعرضن له، من ابتزاز، وتحرش، واغتصاب، واعتداء بمختلف ألوانه، بداية من طالب الجامعة الأمريكية الذي اتهم بالاعتداء على عشرات الفتيات، وحتى الاتهامات التي طالت العاملين في المجال الحقوقي، وغيرها من القصص التي انتشرت على نطاق واسع عبر "فيسبوك".

وامتدت تلك الثورة لتطال أيضا المتحرشين من الرجال، وخاصة هؤلاء المشاهير منهم والذي يستغلون عملهم وسلطتهم للاعتداء على بني جنسهم، ومن بين تلك القصص ما جاء تسليط الضوء عليه ساطعا، مثل قصص طالب الجامعة الأمريكية، والطبيب المتحرش بمرضاه من الرجال، وغيرها.

طالب جامعي

كانت هي القصة التي فتحت الباب للجميع ليتحدثوا عما مروا به من اعتداء جنسي سافر، عشرات الضحايا نشرت شهاداتهن عبر إحدى صفحات موقع "إنستجرام"، بين التحرش والاغتصاب والابتزاز الجنسي تنوعت الجرائم المتهم بها الطالب الجامعي أحمد بسام زكي.

وهو الشاب الذي أعلن مكتب النائب العام القبض عليه والبدء معه في التحقيقات التي تجرى حاليا بعدما اعترف بجزء من جرائمه، وتعرفه على بعض الفتيات اللاتي قدمن فيه اتهامات بالابتزاز والتحرش والاغتصاب.

الاعتداء في المجال الحقوقي

ثاني تلك القصص كانت حول شاب يعمل في المجال الحقوقي بمصر، اتهمته فتاة ونشرت شهادتها مطولة عن تعرضها للاغتصاب على يديه، وكذلك كشفت عن تعرض أخريات قررن جميعا الحديث عنه، ونشر تلك الشهادات عبر موقع "تويتر".

وخرج الشاب هو الآخر ليعتذر لهن، ويعترف بأنه قام بانتهاكات في حق فتيات على مدار سنوات، وهو نادم عليها كلها ولم ينفها عن نفسه، إلا أن الفتيات رفضن هذا الاعتذار، مؤكدات أنه ما كان ليعتذر لولا فضحه.

قصص اتهمت بالفبركة

فتاة عرفت نفسها بأنها "ناجية"، من الاعتداء الجنسي، والاغتصاب والتحرش من قبل شاب كانت مرتبطة به لمدة 4 سنوات، وروت تفاصيل ما حدث بينهما، ووقائع تحرش في جوامع ومصالح حكومية ومكاتب عمل ومكتبات، إلا أن الشاب رد عليها، وقال إن رده متأخرا 6 سنوت كاملة من التجريح فيه واتهامه باطلا بأنه مغتصب في وقت كان كل ما يجرى بينهما بموافقتها.

تلك القصة اتهمت بالفبركة بسبب رد الشاب على الفتاة وبعض التفاصيل التي رأوها غير منطقية في وقائع الاغتصاب والتحرش بالفتاة.

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التحرش بابنة عمرو السولية

نشر لاعب كرة القدم في النادي الأهلي عمرو السولية صورا تجمعه بابنته الصغيرة ليلى البالغة من العمر 3 أعوام ولكنها تعرضت للتحرش اللفظي من قبل متابعيه فنشرها السولية وقرر مقاضاة كل من قال لفظا غير لائق على ابنته الصغيرة.

التحرش الزوجي

منشور يتناقله الجميع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقول فيه فتاة إنه لا يجب على الزوج التحرش بزوجته فهي غير متاحة طوال الوقت فقط لأنها زوجته، وهو ما جعل الفتاة تواجه انتقادات حادة لأنها تدخل في أمر حساس بين الرجل وزوجته.

منسق مبادرة أمان: ملابس المرأة مش سبب للتحرش

من جهته قال فتحي فريد، منسق مبادرة "أمان" لمناهضة العنف الجنسي، تعليقا على تلك الأحداث المتلاحقة بشأن الاعتداء الجنسي، إنها جميعها تصب في خدمة قضية مناهضة التحرش بشكل عام.

وقال معلقا في تصريحات لـ"هن"، إن التحرش الزوجي سهل إثباته بسبب الإصابات ورفض الزوجة إقامة علاقة في وقت معين، ويمكن حدوث تحرش قبلها ولكنه صعب إثباته بشدة.

أما الادعاءات الواهية من فتيات لذكور عن العنف الجنسي أو العكس هي موجودة في كل القضايا مثل السرقة والاعتداء بالضرب، وسلطات التحقيق واعية لمثل تلك الأمور، هناك قانون ينظم تلك المسألة، ووجود نماذج مختلفة سواء سيئة أو جيدة، هو مناخ طبيعي جدا، ويخدم القضية بشكل عام، ويجعل السيدات تتحرك لأخذ حقوقهن.

وعلق فريد عن ما يصف البعض بأنه من مسببات التحرش، مثل ملابس المرأة، إنه هناك مواقف تقدمية من مشيخة الأزهر الشريف تثبت أن ملابس الفتيات لا علاقة لها بالتحرش، "وقالت الإفتاء في بيان رائع عام 2018 إن "التحرش حرام شرعا"، وده حتى لو كانت النساء تسير عرايا، التحرش له أسباب متعددة ولكن جميعها مالهاش علاقة بالنساء".