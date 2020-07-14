خلطات طبيعية لبشرة العروس

لا بد من استخدام الماسكات الطبيعية على البشرة العروس للحصول على بشرة مثالية خالية من الشوائب، إضافة إلى العلاجات التي تقوم بها في مراكز التجميل والتي تزيد من نضارة بشرتها. نقدّم لك فيما يلي ماسكات طبيعية لبشرة مثالية قبل زفافك: خلطات للعروس مذهلة للعناية ببشرة قبل الزفاف ماسك الكينوا وزيت جوز الهند لبشرة أكثر نقاءً خالية من السموم المكونات: 2ملعقة كبيرة من حبوب الكينوا 2ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند فنجان صغير من ماء ساخن طريقة الإعداد والتحضير انقعي الكينوا في مقدار الماء الساخن لمدة 30 دقيقة. صفي الكينوا من الماء وافرميها في محضر الطعام. أضيفي زيت جوز الهند إلى الكينوا واستمرري في السحق. وزعي الخليط على بشرتك بشكل متساوٍ لمدة 30 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وضعي كريماً مرطباً. كرري الماسك 3 مرات أسبوعياً وستلاحظين الفرق. مكونات الماسك ثمرة واحدة من الكيوي مفرومة 2 ملعقة كبيرة من السكر ملعقة صغيرة من زيت اللوز حفنة يد من أوراق النعناع طريقة الإعداد والاستخدام Advertisements اخلطي المكونات في وعاء مناسب، حتى تتجانس جيداً. وزعي الماسك على بشرتك بشكل متساوٍ، تجنبي ملامسة العينين. دلكي الماسك على بشرتك بطريقة دائرية واتركيه لمدة 15 دقيقة. نظفي بشرتك بالماء الفاتر مع الفرك بلطف للتخلص من الشوائب. استخدمي الماسك مرتين أسبوعياً لكي تحصلي على بشرة متألقة. ماسكات مذهلة للعناية ببشرة العروس قبل الزفاف ماسك السمسم مع الكركم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها ماسك السمسم والكركم المكونات ملعقة كبيرة من مسحوق بذور السمسم ملعقة كبيرة من بودرة الكركم ملعقة صغيرة من ماء الورد طريقة التحضير والاستخدام اخلطي المكونات في وعاء مناسب للحصول على خليط متجانس. ضعي الماسك على الوجه بطريقة متساوية واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي الوجه بالماء الفاتر مع الفرك برفق ثم ضعي كريماً مرطباً. كرري الماسك مرتين أسبوعياً. قد يهمك أيضا: التونر قبل السيروم لكن بعد المقشّر ماء الورد إكسير البشرة الجافة

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