في مثل هذا اليوم.. النائبة راوية عطية أول ست مصرية تدخل البرلمان

علاقات و مجتمع

فازت كأول امرأة مصرية بعضوية البرلمان، بعد فوزها بعضوية مجلس الأمة، في انتخابات سنة 1957 في مثل هذا اليوم.

ولدت في 19 أبريل عام 1926، في محافظة الجيزة، ونشأت في عائلة لها نشاط سياسي، حيث كان والدها الأمين العام لحزب الوفد الليبرالي في الغربية، وكان له أنشطة سياسية أدت به إلى السجن، فيما شاركت هي في المظاهرات في سن مبكرة.

حصلت على شهادات جامعية في مجالات مختلفة وهي: الليسانس من كلية التربية جامعة القاهرة سنة 1947، ودبلوم في التربية وعلم النفس، وماجستير في الصحافة، ودبلوم في الدراسات الإسلامية، وعملت بالتدريس لمدة 15 عاماً، وعملت كذلك في الصحافة فترة قصيرة لا تزيد عن ستة أشهر، حيث كانت على عكس أغلبية النساء المصريات في الحقبة الزمنية التي عاصرتها.

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وكانت أول امرأة مصرية تعمل في الجيش، حيث أنه في سنة 1956، دخلت راوية بالعمل العسكري، وعملت كضابطة في الجيش المصري، وذلك بعد حدوث العدوان الثلاثي على مصر، ودربت 4000 امرأة على الإسعافات الأولية، والتمريض لجرحى الحرب، ووصلت لرتبة نقيب، وفي حرب أكتوبر سنة 1973 كانت راوية عطية رئيسة جمعية أسر الشهداء والجنود، ولقبت بأم المقاتلين الشهداء، وحصلت على 3 جوائز عسكرية، نتيجة لدورها في خدمة الجيش المصري وهم وسام 6 أكتوبر، وسام القوات المسلحة، والجيش الثالث الميداني.

وعندما أصبح للنساء الحق لأول مرة في أن يدلين بأصواتهن، ويرشحن انفسهمن في الانتخابات البرلمانية، بعد صدور دستور 1956، في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، رشحت راوية عطية نفسها لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات التي أجريت عام 1957 عن محافظة القاهرة، ونجحت بالحصول على 110.807 أصوات، ودخلت التاريخ باعتبارها أول امرأة في مصر والدول العربية، تنجح في الانتخابات البرلمانية وتصبح عضو في البرلمان.

وفي انتخابات مجلس الأمة سنة 1959، خسرت راوية في تجديد عضويتها للبرلمان، ثم انضمت إلى الحزب الوطني الديمقراطي المصري، ورشحت نفسها مرة أخرى لعضوية مجلس الشعب في انتخابات 1984، ونجحت هذه المرة وأصبحت عضوة في البرلمان المصري للمرة الثانية.

وفي عام 1993 في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وقع الاختيار عليها لتصبح رئيس المجلس القومي للأسرة والسكان، إلى أن رحلت في 9 مايو عام 1997 عن عمر 71 سنة.