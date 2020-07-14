أحمد فلوكس يوجه رسالة حب واعتذار إلى ديالا مكي: أحبك ولن أسمح بالمهزلة

علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية، وجهها الفنان أحمد فلوكس إلى الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، عقب حذف كلا منهما للآخر من "السوشيال الميديا"، وذلك بعد أسابيع من أنباء ارتباطهما، واستعداده الزواج منها.

وقال "فلوكس": "هذه السيدة من أكثر النساء احتراما واجتهادا في مجالها.. احترمها وأحبها وأكن كل الاحترام لشخصها ومشوارها، وأحب شخصها".

وأضاف: "اعتذار واجب مني لها نيابة عن بعض المواقع والأقلام التي كتبت أشياء ليس لها أساس من الصحة الهدف منها التشوية"، في إشارة إلى حديث الصحف عن حذف كلا منهما للآخر من قائمة المتابعة عبر" إنستجرام".

واختتم حديثه بالتأكيد على مشاعره اتجاهها: "أحبك جدا واحترمك واحترم حبي ليكي.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا مكي خط أحمر"، مرفقا "إيموشن" قبلات، وصورة لها بفستان قصير منقوش وفضفاض.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "هو أنتم سبتوا بعض ودي رسالة وداع"، وربنا يتمم على خير"، و"طالما بتحبها عملت أنفولو ليه ليها؟"، دون رد الفنان حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد مرور أسابيع على وصلات غزل" مستمرة بين الفنان أحمد فلوكس وديالا مكي، عبر "إنستجرام"، من بينها نشره صورتها، لتقرر الأخيرة ممازحته بقولها "مين هيدي" ليرد عليها "فلوكس": "واحدة قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة"، ما جعلها تعقب: "يا ربي شو بتعرف تحكي حلو".

وحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن الفنان أحمد فلوكس، ارتبط عاطفيًا منذ فترة بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، التي تعمل مذيعة بتلفزيون دبي، ولكن حالت ظروف وتداعيات فيروس كورونا، دون إعلان ارتباطهما الرسمي حتى الآن، وتحديد موعد الزفاف، لتواجد كل منهما في بلد.