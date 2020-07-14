ميغان ماركل في شكل جديد وناعم بعد غياب دام شهرين

حاول دوق ودوقة ساسكس حماية نفسيهما من الشمس وفيروس "كورونا" في أحدث إطلالة لهما في بيفرلي هيلز- كاليفورنيا، وهما يستقلان سيارتهما في محطة للوقود برفقة فريق أمنيّ خاص بهما، فيما لم يشاهد معهما إبنهما آرتشي.

اختارت ميغان بعد غياب دام شهرين الإطلالة بفستان من قماش الكتان linen باللون البيج الكريمي فضفاض تميّز بقصته غير المتساوية عند الطرف فجاء قصيراً من الأمام وأطول من الخلف. ونسّقت معه حذاء بكعب مسطّح من مجموعة Sam Edelman، وزيّنت اللوك بقبعة كبيرة من القش من تصميم Janessa Leone، ونظارات سوداء بزجاجات داكنة، وكمامة للوقاية من فيروس كورونا. وأكملت ميغان اللوك بحقيبة كروس باللون الأسود.

وللمرة الأولى زيّنت ميغان معصمها بما يبدو حسب الصور انه ساعة ذهبية، ومن الناحية الجمالية، لم يظهر من ميغان سوى شعرها الأسود الذي أسدلته على كتفيها وصففته عند جانب واحد.

وظهر الثنائي في محطة للوقود لتزويد سيارتهما بهذه المادة، وسط حراسة امنية مشددة تحيط بهما.واعتمد هاري أيضاً لوك كاجول شبابي، فأطلّ بتي شيرت رمادي مع سروال دنيم وحذاء رياضي باللون الكحلي، كما غطى رأسه بقبعة، ووضع أيضا كمامة واقية والتي تعتبر إلزامية في ولاية كاليفورنيا لدى الخروج من المنزل إلى الأماكن العامة.

Advertisements

وقد يهمك أيضًا: