15 نصيحة تفاديا للموجة الثانية من كورونا: بلاش مصيف وكافيهات

صحة

انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي استبشر به خيرًا الكثيرون، لكن في الوقت ذاته، يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية تفاديًا للإصابة بالفيروس المستجد.

وفي هذا قدمت الطبيبة أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن بمستشفى العزل في العباسية، نصائح لابد من الالتزام بها تفاديًا للإصابة وتجنبًا لحدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في حديثها لـ"هن".

- يجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

- الالتزام بارتداء الماسك خارج المنزل خصوصًا فى الأماكن المزدحمة.

- تجنب تناول الطعام والمشروبات في المطاعم والكافيهات.

- تجنب الذهاب إلى الكافيهات والمقاهي.

- تجنب التدخين.

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- تجنب الأماكن التي يجتمع بيها الشباب مثل صالات البلياردو والبلايستيشن.

- تجنب الذهاب إلى المصايف، إلا إذ كنت تمتلك شاليها خاصا أو تأجير منزل ولابد من التطهير واستخدام الأدوات الشخصية فقط.

- عدم الذهاب إلى صالات الجيم.

- في حال ظهور أي علامات للإعياء والتعب يجب استشارة الطبيب فورًا وتطبيق العزل المنزلي.

- تجنب التجمعات الأسرية خصوصًا في حال وجود شخص لديه أمراض مزمنة.

- يجب تناول التغذية الجيدة والمشروبات الصحية وممارسة الرياضة بالمنزل.

- الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس قبل العاشرة صباحًا أو بعد الرابعة عصرًا

- الاهتمام بتطهير وتنظيف المنزل بصفة دورية.

- الالتزام بغسيل الأيدي لمدة لاتقل عن 20 ثانية بصفة دورية.

- الالتزام بالنوم ليلًا لمدة لاتقل عن 8 ساعات.