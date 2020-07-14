أحدهم تزوجته 20 يومُا وآخر سبب إقصاءها عن مصر.. 5 رجال في حياة أسمهان

علاقات و مجتمع

وقع الكثير في غرامها، أمراء وكبار الفن والساسة، فكانت ذات صوت ملائكي وعينتين ساحرتين، يطيل النظر إليهما الكثيرون، بالإضافة لقوة شخصيتها الذي جعلت تنفرد وسط غيرها من الفنانات إذ هوت 5 رجال، هي الفنانة آسمهان، ولعل أبرز علاقاتها جعلتها تقع في خلاف كبير مع الملكة نازلي التي أقصتها عن مصر.

ويتزامن اليوم 14 يوليو، ذكرى وفاة الفنانة آسمهان، ويُلقي "هُن" الضوء على حياتها العاطفية.

ابن عمها الأمير حسن الأطرش.. جاء لمنعها من الغناء فوقع في غرامها

ترجع أصول الفنانة أسمهان لعائلة الأطرش، فهي شقيقة الفنان فريد الأطرش، وابن عمها الأمير حسن الأطرش، جاء إلى القاهرة ليمنعها من الغناء والبعد عن طريق الفن، ولكنه وقع في غرامها بشدة، وطلب منها الزواج والامتناع عن الغناء نهائيًا، وفق الهيئة الوطنية للإعلام.

تركت الفن مقابل 500 جنيه وانفصلت عن ابن عمها مرتين

وافقت أسمهان على ترك الفن مقابل تعويض مادي كبير ومهر 500 جنيه مصري، وهو ما يعادل حوالي نصف مليون جنيه تلك الفترة، واستمر زواجهما 6 أعوام أنجبت خلالهما ابنتها الوحيدة "كاميليا"، ثم انفصلا بعد خلاف كبير جدًا بينهما.

عادت أسمهان إلى مصر ومعها ابنتها، وبقي حسن الأطرش على حبه الشديد لها، وتزوجها مرة أخرى بعد عامين، ثم انفصلا مرة ثانية إلى الأبد بعد أن أصبحت الحياة شبه مستحيلة بينهما.

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رئيس الديوان الملكي أحمد حسنين باشا

وقعت أسمهان في غرام أحمد حسنين باشا، وتكررت اللقاءات بينهما في فندق "مينا هاوس"، بمنطقة الهرم، ما جعل الغيرة تدب في قلب الملكة نازلي، والدة الملكة فاروق، فقرّرت الملكة أن تستغلّ نفوذها في إبعاد أسمهان عن مصر نهائيًّا بإلغاء إقامتها، ولم تجد أسمهان من يقف بجانبها سوى دون جوان الصحافة المصرية آنذاك وصديقها محمد التابعي، الذي تمكن بصداقته لكبار المسؤولين، أن يوقف تنفيذ هذا القرار، وتجددت إقامتها مرة أخرى في مصر.

المخرج أحمد بدرخان تزوجته بعقد عرفي لمدة 40 يوما

تعرفت أسمهان على المخرج أحمد بدرخان، وتزوجا في مارس عام 1941 بعقد "عُرفي"، وذلك بسبب القوانين المصرية حينها، والتي تمنع أي مأذون شرعي من جواز مصري بأجنبية، وفي 5 مايو من نفس العام تم الطلاق بينهما، حيث استمر زواجهما 40 يومًا فقط.

المطرب فايد محمد فايد.. استمر الزواج 20 يوما

بعد عامين من طلاقها من بدرخان، تعرفت على المطرب فايد محمد فايد في عام 1943، أثناء تواجده في القدس لإحياء إحدى الحفلات، وطلبت منه الزواج بشكل سريع، حيث اتفقت معه على أن يكون زواجًا شكليًا فقط، حتى تتمكن من دخول مصر مرة أخرى، واستمر زواجهما 20 يومًا فقط.

المخرج أحمد سالم.. تزوجته في القدس

قصة حب كبيرة جمعت بين أسمهان والمخرج أحمد سالم، وتزوجا بعقد زواج شرعي، أثناء تواجدهما في إحدى الزيارات بالقدس، واستطاعت أسمهان بذلك العودة إلى مصر حاملًة عقد زواجها الشرعي، وعقد "ستوديو مصر"، التي وقعت عليه للعمل مع أحمد سالم، في فيلمها الأخير "غرام وانتقام".