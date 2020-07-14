وثقت الجريمة إلكترونيًا وحررت محضرا.. القصة الكاملة للتحرش بهنا الزاهد

علاقات و مجتمع

وقعت الفنانة هنا الزاهد، قبل 8 أيام فريسة للتحرش لتصبح واحدة من ضحاياه، حينما اعترض طريقها عدة أشخاص أثناء استقلالها سيارتها على أحد الطرق، والتي سرعان ما وثقت لحظاته على مرئى ومسمع من الجميع، مقررة افتضاح أمرهم حتى يكونوا عبره لغيرهم ممن يمارسون التحرش على الفتيات بمختلف الأعمار، ولم يقف الأمر حد السوشيال ميديا، إذ تقدمت بتتبع السيارة من الجهات المختصة والشرطة حتى تم الوصول لهم والقبض عليهم.

ويقدم "هُن"، القصة الكاملة لواقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد، خلال السطور التالية.

هنا الزاهد: فيه رجالة بيجروا ورايا وبيتحرشوا بالكلام

مقطع فيديو مصور شاركته الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية "إستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، توثق من خلاله لحظة التحرش اللفظي الذي تعرضت له، من قبل عدة أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل، إذ قالت "أنا في العربية، رجالة بشنبات بيجروا ورايا بقالهم 5 دقائق ويتحرشوا بالكلام، وكانوا بيكسروا عليا".

وتابعت "هنا" خلال مقطع الفيديو، "كنت ممكن أعمل حادثة، أول ما طلعت الموبيل جريوا زي الفئران، لأنهم فعلا فئران، أو بمعنى أصح هم كلاب".

وأضافت: "فاكرين لو بنت لوحدها هتخاف وتقعد تجري دي ناس مش محترمة، بلاش حد يسكت على حقه، حقك سهل يتجاب دلوقتي، لو انتي لوحدك وحصلك موقف زي ده طلعي موبيلك وصوريهم هيجروا زي الجبناء".

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هنا الزاهد تحرر محضرا بعد التحرش بها

لم ينتهي الأمر على افتضاح أمرهم على وسائل التواصل الاجتماعي وحسب، بل صعدت الفنانة الأمر للسلطات إذ حررت محضرًا بموصفات المتحرشين حتى يتم العثور عليهم ليلقوا جزائهم.

وزارة الداخلية تتوصل للمتحرشين وتلقي القبض عليهم

وبعد 8 أيام من الواقعة انتصرت هنا الزاهد على المتحرشين إذ توصلت وزارة الداخلية لتحديد وضبط السيارة، وقائدها ومستقليها، وسرعان ما شاركت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع"إنستجرام"، البيان معربةً عن شكرها قائلةً: "استجابة سريعة من وزارة الداخلية.. بعد تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها بصحبة قائدها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "الحمد لله رب العالمين، شكرا وزارة الداخلية، شكرا الشرطة المصرية".

هنا الزاهد تروي كواليس الواقعة والمحضر

خلال مداخلة هاتفية في برنامج"التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التلفزيون المصري، روت كواليس الواقعة التي تعرضت لها معربة عن سعادتها البالغة، بعد القبض عليهم، قائلةً"مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، لما كلموني روحت على طول، عشان يأخذوا أقوالي، وأوقع على المحضر".

وعن كواليس الواقعة قالت، "عددهم 6 أفراد، أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدا جدا، ومش مصدقة أن الأمن نجح في القبض على الجناة".

هنا الزاهد للفتيات: طلعي موبايلك وصوري والشرطة هتجيب حقك

ووجهت هنا الزاهد، رسالة إلى الفتيات، قالت خلالها: "أنا عارفة إن عمل محاضر تحرش حاجة كبيرة على الفتيات، بس أنا بقولك طلعي موبيلك وصوري بس، والله الشرطة المصرية هتجيب ليكي حقك".