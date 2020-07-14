سموزي البحر.. مانجو على فراولة

مطبخ
كتب: هن -
06:31 ص | الثلاثاء 14 يوليو 2020
على البحر ولمحاربة الحرارة، يعتبر المسوزي هو الخيار المفضل لللجميع الذي يرطب الجسم، ويبرده، كي لا تشعر بالحرارة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل سيموزي صيفي جدا، هو سموزي المانجو والفراولة.
المقادير
2 كوب فراولة مقطعة ومجمدة.
2 كوب مانجو مقطعة ومجمدة.
½ كوب حليب مثلج.
½ كوب عصير برتقال مثلج.
مكعبات ثلج
طريقة التحضير
توضع الفراولة والحليب ونصف مكعبات الثلج، في الخلاط الكهربائي، ويخلط جيدًا حتى يُصبح القوام ناعمًا.
تملأ نصف أكواب التقديم بسموثي الفراولة، ثم يوضع في الفريزر حتى وقت تحضير سموثي المانجو.
توضع المانجو وعصير البرتقال وباقي الثلج، في الخلاط الكهربائي، ويخلط وجيدًا حتى يُصبح القوام ناعمًا.
يصب سموزي المانجو فوق الفراولة ببطء حتى لا يختلطا، يوضع في الفريزر قليلا، ثم يقدم مثلجا.
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