علاقات و مجتمع
حكت الفنانة هنا الزاهد تفاصيل تعرضها للتحرش مبدية سعادتها بسبب القبض على المتحرشين: "اتبسطت قوي وحسيت بأمان".
وقالت "الزاهد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنها ذهبت للنيابة للإدلاء بأقولها والتعرف على الجناة، مشددة على تمسكها بحقها ومعاقبة المعتدين: "اللي أنا شفته أي بنت مكاني كانت هتكون مرعوبة من طريقة الجري وراك كأن ناس هتقلبك بالعربية عادي وأي بنت مكاني هتوصل لمرحلة وحشة".
ورفضت "الزاهد" الإفصاح عما قالوه لها مضيفة: "فضلت أخد مطبات وأجري وأقول هيتوهوا مني ومبيتوهوش وبيجروا ورايا" مشيرة إلى أن الواقعة حدثت الساعة 9.30 مساء في منطقة الشيخ زايد بأكتوبر.
وأشارت إلى أن الشرطة توصلت للجناة رغم أن أرقام السيارة لم تكن ظاهرة في الفيديو الذي صورته مؤكدة أنها كانت خائفة ومرعوبة وهي تقوم بتصوير الفيديو: "أنا كنت خايفة ومرعوبة لأني مش رامبو".
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تحكي عن تجربة تعرضها للتحرش: كانوا هيقلبوني بالعربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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