نصائح وزارة الصحة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

يعاني قطاع كبير من المصريين من ارتفاع في مستويات ضغط الدم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية الأخرى، وقدمت وزارة الصحة عدد من النصائح على مرضى الضغط اتباعها وذلك عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نصائح لمرضى الضغط

- الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس لاحتوائها على نسب عالية من الملح.

- تناول الخضر والفاكهة الطازجة لاحتوائنا على البوتاسيوم الذي ينظم مستويات ضغط الدم.

- يجب تناول الخضروات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لضبط الضغط.

- ممارسة المشي الخفيف لمدة 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع.

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- يجب الحرص على شرب الماء خاصة في فصل الصيف لأن الجفاف يسبب لزوجة الدم والتعرص للجلطات.

- يجب على مريض الضغط شرب من ٧ إلى ١٠ أكواب ماء في اليوم.

- الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية الداكنة يسبب ارتفاع ضغط الدم.

- العرقسوس يسبب ارتفاع ضغط الدم.