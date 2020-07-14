حمية خاصة للتخلص من الشخير

محمد اسماعيل - القاهرة - يشكل النوم مع شريك يعاني من مشكلة الشخير كابوساً حقيقياً لدى الكثيرين، لكن خبراء الصحية يعتقدون أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دوراً هاماً في التخلص من هذه المشكلة.

ويمكن للشخير أن يولد ما يصل إلى 90 ديسيبل من الضوضاء، وهو ما يعادل الضجيج الناتج عن صوت المكنسة الكهربائية، وتشير الدراسات إلى أن واحداً من بين كل 4 أشخاص عرضة للشخير، مما يجعل البحث عن حل لهذه المشكلة أمراً ضرورياً، ويمكن أن يكون هذا الحل بتغيير العادات الغذائية اليومية.

يقول الدكتور ميشيل موسلي لصحيفة إكسبريس البريطانية "الحقيقة المزعجة هي أننا كلما كبرنا في السن وأصبحنا أكثر بدانة يزيد لدينا الشخير، وهذا لأن حلقنا يصبح أضيق، وعضلات الحلق لدينا تصبح أضعف واللهاة تصبح أكثر مرونة".

وأضاف موسلي "كل هذه التغييرات تعني أنه عندما نتنفس، لا يمكن للهواء أن يتحرك بحرية من خلال الأنف والحنجرة إلى الرئتين"، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

ويمكن أن يؤدي الشخير إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل تعطيل النوم واضطراب الهرمونات ومستويات السكر في الدم، ويؤدي الحرمان من النوم نتيجة الشخير إلى تغييرات في هرمونات الشهية، مما يجعلنا نشعر بالجوع على مدار اليوم، وتزيد رغبتنا بتناول الأطعمة الحلوة.

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ويقترح الدكتور موسلي نظاماً غذائياً خاصاً للتغلب على مشكلة الشخير وجميع الاضطرابات الصحية المرافقة له، ويوصي بخطة Fast 800 الغذائية التي تجمع بين الصيام المتقطع، ونظام 5:2 الغذائي، وتناول طعام حمية البحر المتوسط.

ويضيف موسلي "الحل الأفضل غالباً هو إنقاص الوزن. عندما وضعت نفسي على النظام الغذائي 5: 2، في عام 2012 ، وفقدت 20 رطلاً (9 كجم)، فقدت أيضاً كمية من الدهون من حول رقبتي، وتوقف الشخير بشكل كامل".

وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى فقدان الكثير من الوزن بسرعة، وهم الذين يملكون مؤشر كتلة جسم يزيد عن 40، يعتمد النظام الغذائي الخاص على استهلاك 800 سعرة حرارية في اليوم لمدة 12 أسبوع.

أما الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم يتراوح بين 30 و 39.9 فينصح باعتماد نظام 5:2 الذي يركز على الأطعمة الصحية لمدة 5 أيام مع يومين من الصيام.

ويستفيد الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي (مؤشر كتلة جسم بين 18.5 و24.9 ) من تناول الأطعمة المتوسطية التي تشمل على الكثير من الخضروات والفواكه والمكسرات والبذور والبقوليات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة والخبز والأعشاب والتوابل والمأكولات البحرية وزيت الزيتون البكر الممتاز.