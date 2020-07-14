10 علاجات سريعة لـ"الكدمات"

تعاني بعض النساء من الكدمات، التي يمكن أن تستمر معها لوقت طويل، وترغب في إزالتها بسرعة، للمحافظة على مظهر مثالي للجلد، سواء في القدمين، الذراعين الأفخاذ أو غيرها من المناطق، التي يمكن أن تصاب بكدمات لأي سبب.

ويستعرض التقرير التالي، طرق التخلص من الكدمات، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

العلاج بالثلج

يجب وضع الثلج فورًا بعد الإصابة لتقليل تدفق الدم حول منطقة الكدمة. يمكن أن يقلل تبريد الأوعية الدموية من كمية الدم التي تتسرب إلى الأنسجة المحيطة. يمكن أن يمنع ذلك الكدمات من الظهور بشكل واضح ويقلل من التورم.

يمكنك استخدام كيس ثلج أو كيس من الخضروات المجمدة ملفوفة بقطعة قماش أو منشفة. ضع الثلج على الكدمة لمدة 10 دقائق في كل مرة. انتظر 20 دقيقة قبل إعادة وضع الثلج.

الحرارة

يمكن استخدام الحرارة لتعزيز الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم. سيساعد ذلك على إزالة الدم المحبوس بعد تشكل الكدمة بالفعل. يمكن أن يساعد استخدام الحرارة أيضًا على إرخاء العضلات المتوترة وتخفيف الألم. يمكنك استخدام وسادة التدفئة (قربة الماء) أو زجاجة الماء الساخن. أو وضع الكدمة في حمام ساخن.

الضغط

قم بلف المنطقة المصابة في ضمادة مرنة. سيؤدي ذلك إلى ضغط الأنسجة ويساعد على منع تسرب الأوعية الدموية. يمكن أن يقلل استخدام الضغط من شدة الكدمة ويساعد على تقليل الألم والتورم.

زهرة العطاس

زهرة العطاس هي عشب يقال أنها تقلل من الالتهاب والتورم، مما يجعلها علاجًا مثاليًا للكدمات.

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وجدت دراسة عام 2010 أن مرهم العطاس الموضعي يقلل بشكل فعال من الكدمات التي يسببها الليزر. يمكنك أيضًا تناول زهرة العطاس عن طريق الفم.

كريم فيتامين ك

فيتامين ك هو عنصر غذائي أساسي يساعد في تخثر الدم. أظهر كريم فيتامين K أنه يقلل من شدة الكدمات بعد العلاج بالليزر في دراسة صغيرة عام 2002. لاستخدام هذا العلاج، افركي كريم فيتامين ك بلطف على الكدمة مرتين على الأقل يوميًا.

الصبار

يعتبر الصبار مصدر موثوق لتقليل الألم والالتهاب، يمكنك تطبيقه موضعياً على المنطقة المصابة.

فيتامين ج

يحتوي فيتامين ج على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن استخدامه لتعزيز التئام الجروح. يمكن أيضًا العثور على مواد هلامية أو كريمات أو أمصال تحتوي على فيتامين سي.

يمكن أيضًا تناوله كمكمل غذائي، وتناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة أيضًا.

الأناناس

بروميلين هو مزيج من الإنزيمات الموجودة في الأناناس. يمكن أن يساعد بروميلين في تقليل شدة الكدمة وتقليل الالتهاب. يمكنك تناول الأناناس أو تناول مكملات البروميلين. يمكنك أيضًا وضعه موضعياً ككريم.