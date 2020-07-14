ساندي توجه رسالة لمتابعيها: "الحياة قصيرة حبوا بعض بصدق"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ساندي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها: "الحياة قصيرة حبوا بعض بصدق".

ظهرت "ساندي" خلال الصورة بإطلالة صيفية بملابس كاجول، وتركت شعرها منسدلًا ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل.

لقيت الصورة استحسان المتابعين، وحصدت ما يقرب من 20 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان أبرزها: "الحب هالأيام بهالزمن مش حب"، لترد الفنانة: "لا في، بس يمكن انت اللي بتختار غلط، بنحبك أكتر واحدة بصدق".

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وقالت الفنانة ساندي، خلال فترة حظر التجوال الجزئي، إنها ملتزمة بالبقاء في المنزل، بسبب ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت خلال لقاء عبر "VIDEO CALL"، مع الإعلامية بسنت الحسيني، مقدمة برنامج "من غير كورونا": "يومي بيخلص بسرعة جدًا، بس أنا مش جديدة عليّ قعدة البيت، أنا بحبها جدًا، وخروجي بره البيت قليل عمومًا".

وتابعت: "بسلي نفسي بشغل البيت، بحب أنضف بنفسي، وبطبخ، أنا طباخة هايلة، أنا زِدت 3 كيلو، وامبارح مشيت 10 آلاف خطوة، وبرضه مش بينزلوا".