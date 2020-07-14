بينها الماء الساخن.. 5 علاجات طبيعية لألم المعدة

صحة

ألم المعدة له العديد من الأسباب وهناك بعض المواد الطبيعية التي يمكن أن تخفف من ألم المعدة دون أدوية، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "إنسايدر".

الماء الساخن

استخدام قربة الماء على البطن أو حتى الحصول على حمام ساخن يساعد في تخفيف آلام المعدة لدى المرضى، كما تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

حيث ترخي الحرارة عضلات البطن، ما يساعد في تخفيف الألم المرتبط بتقلصات العضلات والغازات، وتعتبر قربة الماء الساخن فعالة إذا كان ألم المعدة ناتجا عن التوتر والقلق أو في تقلصات الدورة الشهرية.

ولكن يمنع عن النساء الحوامل استخدام وسادة التدفئة على المعدة في أي وقت أثناء الحمل، لأن الحرارة الزائدة تزيد من خطر العيوب الخلقية.

ترطيب المعدة

الجفاف الذي يحدث بسبب قلة شرب الماء يسبب اختلال توازن المعادن في الجسم، ما يؤدي إلى سلسلة من الأعراض بما في ذلك ألم المعدة.

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وإذا كان الألم ناتجا عن الجفاف، فيجب التأكد من الحصول على كمية كافية من السوائل في نظامك الغذائي.

النعناع

يساعد النعناع في التغلب على آلام المعدة والغازات والانتفاخ، وذلك بفضل مكونين رئيسيين وهما المنثول وميثيل الساليسيلات، فلديهما خصائص مضادة للتشنجات، التي قد يعاني منها مرضى متلازمة القولون العصبي.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل علاجا طبيعيا لآلام المعدة منذ فترة طويلة، وما زال يستخدم على نطاق واسع كعلاج فعال، ويوصي الأطباء به لعلاج آلام المعدة والغثيان، كما أنه يعمل كمضاد للالتهابات ويخفف ويمنع الغثيان والقيء.

ويعتقد أنه جرى استخدامه قبل 5 آلاف عام، من قبل الهنود والصينيين.

خل التفاح المخفف

يساعد خل التفاح المخفف على معالجة ألم المعدة الناتج عن الغازات أو عسر الهضم، حيث يساعد على الهضم، ولكن لا يُنصح بتناول خل التفاح وحده دون تخفيف، نظرا لأن الحموضة يمكن أن تسبب التهيج في الحلق وتلف مينا الأسنان.