تقرير يرصد أفضل وصفات الكركم لبشرة مثالية ومتوهجة للعروس

تتضمن التقاليد الهندية في الأعراس طقوساً جمالية تمارسها العروس، ومنها تطبيق قناع الكركم المذهل، للحصول على بشرة مثالية ومتوهجة، والتخلص من البقع.امزجي ملعقة صغيرة من كلّ من الكركم ومسحوق الأرز، مع نصف كوب من عصير البندورة وقليل من الحليب السائل، ثم طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الدافئة.

خلطة الكركم لتنظيف البشرة والتخلص من الشوائب

اخلطي جيداً نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ومعلقة صغيرة من كل من ماء الورد والعسل ومعلقة كبيرة من الطحين، حتى تحصلي على عجينة لينة سهلة التطبيق على وجهك. من ثم طبقي العجينة على الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة، ثم اغسليهما بالمياه الباردة.

خلطة الكركم والليمون لتبييض البشرة

اخلطي ملعقة صغيرة من الكركم والعسل العضوي وحليب جوز الهند واضيفي القليل من الليمون الذي يساعد على تفتيح البشرة.

طريقة التحضير

ضعي الكركم في وعاء صغير ثم أضيفي العسل وحليب جوز الهند. يمكنك إضافة كمية حليب جوز الهند وفقاً لقوام العجينة الذي تريدينه، ولكن يجب أن تظل العجينة ثابتة بحيث تلتصق على الوجه. الكركم هو ملوّن وقد يلطخ أي شيء، لذا لا يجب أن يسيل من وجهك.

تحضير الوجه

اغسلي وجهك بالماء النقي وأزيلي كل آثار المكياج. إذا كان شعرك طويلا اربطيه. ارتدي قميص قديم في حال اتسخ من الكركم.

وضع قناع الكركم

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ضعي القناع بالتساوي على كامل الوجه. احرصي على وضعه تحت العينين لأن خصائص الكركم المضادة للالتهابات تساعد على تخفيف الهالات الداكنة التي تتشكل نتيجة لضيق الأوعية الدموية.

إذا ظل هناك كمية متبقية من القناع، يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لعدة أيام واستخدامها في المرة المقبلة.

اتركي القناع يجف على وجهك، أي حوالي 20 دقيقة، ثم اشطفي الوجه بالماء البارد. جففي وجهك باستخدام منشفة ناعمة.كرري وضع القناع بعد عدة أيام. يمكنك وضعه كل شهر وفقاً لاحتياجات بشرتك.

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