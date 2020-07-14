الشعر الخفيف ربما يكون مشكلة مؤرقة بالنسبة للصبيّة تحديداً إن كانت تستعد لحفل زفافها، إليك مكونات طبيعية سريعة المفعول لتكثيف شعرك الخفيف قبل زفافك . فقط حضري هذا المزيج وتمتعي بنتائج إيجابية وسريعة خلال 3 شهور فقط.الزبادي مع القرنفل وزيت الزيتون لعلاج مشكلة الشعر الخفيف قبل الزفاف

لتحضير هذه الوصفة، أنتِ في حاجة إلى:

1/2 ملعقة طعام من القرنفل المطحون

3/4 كوب كبير من الزبادي (العادي)

2 ملعقة طعام من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض (اختياري)

فائدة القرنفل

يساعد في تنشيط فروة الرأس وفتح مسام الجلد، كما يعمل على تقوية الجذور وزيادة قوة الشعر وكثافته.

فائدة الزبادي

فيتامين B12 الموجود به يحفز نمو الشعر لجعله أيضاً يبدو أكثر كثافة.

فائدة زيت الزيتون

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غني بالأوميغا 3 والمواد الغذائية الضروية لصحّة الشعر والتي تعمل أيضاً بفعالية كبرى على تكثيفه.

فائدة العسل

مضادّ حيويّ يحمي فروة الرأس من الجراثيم والبكتيريا التي تعيق نموّ الشعر ويعيد نشاط البصيلات الخاملة.

طريقة التحضير

ادمجي المكونات تدريجياً بنفس الترتيب المشار إليه في الأعلى ثم طبقيها بأطراف الأصابع النظيفة على فروة الرأس ودلكي في حركات دائرية.

انتظري لمدة 30 دقيقة بعد انتهاء التدليك وفي الأخير اشطفي شعرك بالماء الدافىء والشامبو.

كرري الوصفة مرتين إسبوعياً وتمتعي بشعر أكثر كثافة عقب 3 شهور من الاستخدام.

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