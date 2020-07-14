طرق رائعة لارتداء التنورة الميدي بما يعكس الأناقة والأنوثة

تختلف طرق ارتداء التنورة الميدي مع تبدّل صيحات الموضة في كلّ موسم، وهي برزت في مختلف عروض الأزياء التي قدّمها المصمّمون لعام 2020. تعدّ هذه القطعة من التصاميم المفضّلة لدى كثير من نساء البلاط الملكيّ اللواتي يتألّقن بها، ومن بينهنّ الملكة رانيا العبدالله، كايت ميدلتون وميغان ماركل وغيرهنّ. لقد برزت التنورة الميدي كواحدة منأجمل موديلات التنانير الرائجة في شتاء 2020، ولفتتنا بقصّاتها وألوانها والتفاصيل التي تميّزت بها، لتحاكي مختلف أذواق السيّدات اللواتي يبحثن عن إطلالة تجسّد الأنوثة والأناقة. في ما يلي، تكشف لكِ عن طرق رائعة لترتدي التنورة الميدي وتتميّزي عن غيرك بأسلوب مواكب للموضة.

التنورة الميدي بأسلوب يمزج بين الأناقة والحيويّة

تتميّز الملكة رانيا العبدالله بإطلالاتها الأنيقة التي تختار لها ملابس محتشمة تعكس رقيّها وأنوثتها، ومن بينها التنورة الميدي. وفي هذه الإطلالة، اتّسمت بأسلوب يمزج بين الحيويّة والأناقة، إذ ارتدت تنورة ميدي عالية الخصر باللون الزهريّ ذات طيّات عريضة ومزيّنة بعقدة الفراشة، ونسّقتها مع قميص وحذاء Pump وحقيبة باللون الأبيض أيضًا، واعتمدت مع هذه الإطلالة تسريحة الشعر الرفوع من الأمام والمفرود من الخلف. استوحي من هذه الإطلالة أجمل الأفكار، واختاري تنورة ميدي ذات ألوان أنثويّة حيويّة مثل الزهريّ والبنفسجيّ والأزرق، ونسّقيها مع قميص بقصّة محتشمة بلون فاتح مشابه للون الحذاء والحقيبة.

التنورة الميدي المزيّنة بنقشات

تختلفالنقشات الرائجة في شتاء 2020،ويبدو أنّها تلفت انتباه أهمّ النساء، ومن بينهنّ دوقة كامبريدج كايت ميدلتون التي اختارت تنوّرة ميدي باللون الأحمر مزيّنة بنقشة المربّعات التي تمزج بين ألوان الأبيض والكحليّ والأسود، نسّقتها مع كنزة ضيّقة وبوتس يصل إلى الركبة، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي المفرود. استوحي من إطلالة كايت ميدلتون واختاري التنورة الميدي المزيّنة بالنقشة التي تعجبك، ونسّقيها مع توب وحذاء بألوان متناسقة، ولا تنسي تطبيق خطوات سهلة للحصول على شعر ويفي جميل.

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التنورة الميدي الجلديّة

الجلد هو من أفضل أنواع الأقمشة في شتاء 2020،وقد اختارت دوقة ساسيكس ميغان ماركل، تنورة مصنوعة منه باللون الأحمر الداكن ونسّقته مع كنزة باللون نفسه مميّزة بياقة بقصّة V، وحذاء Pump باللون نفسه أيضًا، وتميّزت بتسريحة الشعر المرفوع مع الخصل المتسدلة على وجهها. استوحي من إطلالتها أجمل الأفكار، واختاري التنورة الميدي الجلديّة باللون الذي يعجبك، ونسّقيها مع قطعك الكلاسيكيّة المفضّلة، كما يمكنكِ اعتماد أفكار لإطلالة مميّزة لجاكيت الجلد لتنسيقها معها.

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