فستان أخضر غامق يعكس أنوثتك وجمالك في المناسبات الرسمية وسهرات الأعراس

إن اعتماد فستان اخضر غامق في المناسبات الرسمية وسهرات الأعراس الفخمة يعكس رقي المرأة ويبرز جمالها خصوصا أنه لون الطبيعة والسلام.لهذا السبب، ومن بين اجمل فساتين انستقرام طويلة، اخترنا لك فستانا أخضر غامق يكفل لك إطلالة ساحرة لا مثيل لها ويعطيك مظهرا أنثويا يميّزك عن سائر النساء. فما هو هذا الفستان، وما الذي يميّزه؟

بداية، يعتمد هذا الفستان على قماش الساتان اللامع الذي ينسدل بنعومة فوق الجسم ويسلط الضوء على منحنياته، فضلا عن تصميمه المميز والعصري الذي يتضمن:

قصة الأكتاف المكشوفة ما يعطي مظهرا بسيطا وحيويا للفستان ويمنح المرأة فسحة من الأنوثة

فتحة عامودية من الجانب الأيسر للفستان، ويمكن التحكم بها وتعديلها إذا ما شاءت المرأة أن تلغيها مثلا

ياقة متداخلة بشكل حرف x تلمع بفعل القماش الناعمة الذي يعكس الضوء.

فستان اخضر غامق

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وهذه المواصفات شكّلت مجتمعة نموذجا للثوب العصري الأنيق الذي يليق بالمناسبات الرسمية ويعطي المرأة راحة للتحرك وثقة عارمة بنفسها.

ومع هذا الفستان، يمكنك أن تنسقي حذاء الكعب العالي بلون النيود وحقيبة من اللون نفسه، لتتركي الضوء مسلطا على التصميم، كما يمكنك أن تلجئي الى عمل ماكياج ناعم يبرز معالم وجهك.ختماما ننصحك، باعتماد احدى اروع تسريحات الشعر المرفوعة لأن تصميم الفستان عند الصدر يفرض ذلك، كما أن هذا الاسلوب يمنحك طلة لافتة.

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