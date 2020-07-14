توقعات الأبراج اليوم 14-7-2020: مفاجأة للسرطان.. ومكالمة تغير حياة الثور

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل

قد تبدو شؤونك المالية اليوم جيدة، فيمكنك أن تسعد نفسك بأقل التكاليف، وفكر بأن تربح مكسب إضافية من خلال ذكائك ودع خيبات الأمل جانبًا.

برج الثور

يجب أن تقوي علاقاتك بالتواصل الإجتماعي، وتحدث مع أصداقائك القدامى، وأبرز لهم عما بداخلك من جمال.

برج الجوزاء

اكتشف اليوم اهتماماتك في الأنشطة اليومية، والقي نظرة على معرض فني عبر الإنترنت أو شاهد حفل موسيقي أو مسرحي.

برج سرطان:

يمكن أن تفاجئك اليوم صديقة قديمة بمكالمة هاتفية، وتتبادل معك الأخبار والمعلومات، ويفضل أن تقوم بنزهة قصيرة اليوم لترفه عن نفسك.

برج الأسد:

عقلك حاد بشكل خاص ومن المحتمل أن تجد اليوم أن تفكيرك يتأثر بمشاعرك أكثر من المعتاد، وهذا تطور إيجابي، يدل على أن حدسك يعمل على مستوى عالٍ.

برج العذراء:

قد تجد نفسك تفكر طويلًا في بلاد غريبة وتنوي زيارتها في المستقبل، ومن المهم التركيز في عملك اليوم هذه الفترة.

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برج الميزان:

يمكن أن تحصل على مبلغ صغير من المال اليوم، عن طريق صديقك المقرب.

برج العقرب:

تفكر اليوم في شريك الحياة، وترغب بالذهاب معه للحفلات والأحداث العائلية والإجتماعية.

برج الجدي:

تزهر المشاعر الرومانسة اليوم لديك، وقد تظهر أكثر جاذبية من المعتاد، ويبدو أن المعجبين منتبهين إليك اليوم بشدة.

برج القوس

من المحتمل أن يعجب بك الأشخاص الجدد بأخلاقك ومهاراتك الاجتماعية، وروح دعابتك.

برج الدلو:

تستيقظ هذا الصباح وترغب فى العمل من المنزل، وتشعر بالملل وتريد إجراء بعض التغيرات في منزلك.

برج الحوت:

تتلقى مكالمة هاتفية من شخص قريب منك تغير حياتك، وتسير أمورك مع الآخرين اليوم بسلاسة، ومن الممكن أن تكتشف موهبتك اليوم.