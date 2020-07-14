5 عوامل تهددك بآلام فروة الرأس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يعاني البعض من آلام فروة الرأس، والتي تحدث بسبب تعرض الرأس للاصطدام بشيء ما، وهناك بعض العلامات المنذرة التي تدل عليه، مثل الشعور بألم شديد وحكة. "الكونسلتو" يستعرض أبرز الأسباب المؤدية لآلام فروة الرأس، وفقًا لما ذكره موقع "Medical news today". لمزيد من التفاصيل اصغط هنا:

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