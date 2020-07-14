أستاذ تغذية: فقدان الدهون في البطن أسرع من الأرداف لهذه الأسباب

علاقات و مجتمع

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قال الدكتور عمرو عبد المنعم، أستاذ التخدير والرعاية والتغذية العلاجية بكلية طب قصر العيني، إن الخلايا الدهنية في البطن تفقد دهون أسرع مقارنة بالدهون في الأرداف، لأن مستقبلات الجهاز العصبي أعلى، كما أن الهرمون المسؤول عن خروج الدهون من الخلايا الدهنية أكثر نشاطا من الجزء الأسفل من الجسم.

وأضاف "عبد المنعم"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبدالغني، أنه بالرغم من أن مشكلات الدهون في البطن كبيرة إلا أن التخلص منها ليس بمعضلة، "مينفعش واحد عاوز مرة واحدة بطنه فلات، هو في الأول هتنزل وبعدين هتتحسن لحد ما تاخد الشكل اللي عاوزه".

وأشار إلى أن الخلايا الدهنية بعد سن 21 عاما حجمها يزيد غالبا ولكن عددها بيكون ثابت، ولكي لا يزيد حجمها يتطلب 3 أشياء نظام غذائي وتغيير أسلوب الحياة وممارسة الرياضة، "نزول الوزن له مشاكل، ممكن يحصل نقص في بعض فيتامينات"، لذلك فقدان الوزن له قانون وهو أن يكون الفقدان بشكل متدرج ومنظم و"منرفعش سقف التوقعات، محدش يقول أنا عاوز أنزل 8 كيلو في الشهر، لازم نحط أهداف واقعية".