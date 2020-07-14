الامارات | «دبي للثقافة» تطلق نسخة افتراضية من مخيمها الصيفي

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تطلق نسخة افتراضية من مخيمها الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن إطلاق المخيم الصيفي الافتراضي في المتاحف لطلبة المدارس، من 12 يوليو حتى 31 أغسطس المقبل.

وسيوفر المخيم الصيفي لطلبة المدارس رحلة افتراضية فريدة من نوعها، تمزج الثقافة بالترفيه. وسيبدأ برنامج «نادي الاتحاد الصيفي الافتراضي» بجولة للطلبة في أرجاء متحف الاتحاد، مع سلامه وسلطان، تليها ورشة تفاعلية للرسم من خلال استخدام أشكال هندسية متعددة، ليأتي بعدها وقت الترفيه مع اللعب عن طريق الرسم الرقمي لتنمية مواهبهم الإبداعية. أما خلال محطة الثاني من ديسمبر «فسيتجول الطلاب، يومياً، في ركن من أركان متحف الاتحاد، وسيتعرفون إلى تفاصيله الدقيقة».

وفي مساحة مقتنيات الآباء المؤسسين، سيتعرف الطلبة إلى تاريخ دولة الإمارات، ومقتنيات آبائها المؤسسين وتاريخها، في حين سيتمكن الطلاب، من خلال جولتهم في «محطة شجرة الاتحاد»، من التعرف إلى شجرة الاتحاد التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حديقة دار الاتحاد عام 2012، خلال مبادرة «شجرة الاتحاد»، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات. وتتيح هذه الجولة للطالب التعرف إلى أهمية شجرة الغاف، وخوض تجربة تعلّم خطوات زراعة البذور في المنزل.

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المحطة التالية هي «محطة الإنجازات»، المخصصة لتنمية مهارات الكتابة لدى الطلبة، فبعد جولة ممتعة في قسم الإنجازات الخاص بدولة الإمارات، يتوقف الطالب عند منصة عرض معينة، يستلهم من خلالها مادة إعلامية، ويبدأ بتصور لجريدة يتم العمل عليها خلال فترة المخيم. ويقوم الطالب بإطلاق اسم على الجريدة، وإعطاء عنوان رئيس للمحتوى، وإضافة صور من متحف الاتحاد، وجمع معلومات عن المحتوى، ثم صياغة النصوص لهذه الجريدة. وفي نهاية البرنامج، سيقدم كل طالب جريدة شخصية مكونة من خمس صفحات.

أما برنامج «المرشد الثقافي المعتمد»، الذي يقام عبر موقع «دبي 360»، بالتعاون مع كلية دبي للسياحة، فيتيح للطالب اكتساب مهارات الإرشاد الثقافي، من خلال تدريبات نظرية وجولات عملية في متحفي الاتحاد والشندغة لمدة خمسة أيام.

• المخيم الصيفي سيوفر للطلبة رحلة افتراضية تمزج الثقافة بالترفيه.

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