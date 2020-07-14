الامارات | تلفزيون دبي يواكب «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية

شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون دبي يواكب «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواكبةً لمشروع دولة الإمارات لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، أعلن تلفزيون دبي عن تغطيته الإعلامية المتكاملة وبثه التلفزيوني المباشر عبر قنواته التلفزيونية والإذاعية والرقمية، لإطلاق «مسبار الأمل» في مهمته التاريخية الأولى لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، الدور الريادي لتلفزيون دبي في مجال مواكبة الحراك العلمي والثقافي والاجتماعي في مختلف إمارات الدولة.

وأضاف المنصوري، أن فرق العمل في مركز الأخبار بدأت في التحضير للعمل على مواكبة إطلاق «مسبار الأمل» بالتنسيق مع الزملاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث قام فريق الإنتاج المسؤول عن التحضير للتغطية بالعمل لوضع خطة التغطية الإعلامية وتوزيع التكليفات على فريق العمل، بما في ذلك شبكة المراسلين في الخارج، بالإضافة إلى إتمام جميع الحجوزات الفنية والترتيبات اللوجستية.

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وفي ما يتعلق بالتغطية المباشرة، قال مدير مركز الأخبار في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، علي عبيد الهاملي، ستتوزع التغطية التلفزيونية المباشرة من (4) استوديوهات رئيسة، الأول استوديو مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام، وسيتم فيه استضافة كبار ضيوف التغطية، وبث التقارير النوعية المعدّة لهذا الحدث العلمي والتاريخي، بالتنسيق مع الاستوديو «الثاني» الخاص من موقع الحدث بمركز «تانيغاشيما» الفضائي باليابان، حيث يوجد فريق إعلامي لمواكبة آخر المستجدات ومحاورة الوفد الإماراتي وكبار الضيوف الموجودين هناك، بالإضافة إلى استوديو تلفزيوني ثالث من مركز محمد بن راشد للفضاء، لإجراء المقابلات ونقل استقبال إشارة المسبار من المريخ.

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