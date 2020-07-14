الامارات | تخفيضات فندقية استثنائية تصل إلى 50% لزوار دبي وسكانها

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات فندقية استثنائية تصل إلى 50% لزوار دبي وسكانها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مجموعة واسعة من عروض الفنادق التي تضمن لضيوف مفاجآت صيف دبي تجربة متكاملة هذا الصيف، حيث تجتمع تجارب الإقامة الفاخرة مع عروض التسوق في فندق العنوان وسط المدينة الذي يبعد مسافة قصيرة عن دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم. ويمكن للضيوف المقيمين في الفندق الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 50% على أفضل أسعار الغرف المتوافرة، إضافة إلى قسائم بقيمة 200 درهم إماراتي للغرفة، و400 درهم إماراتي للجناح مقابل كل ليلة من إقامتهم.

ويمكن للضيوف من العائلات والأصدقاء زيارة مجموعة من أشهر الفنادق التابعة لعلامة جميرا في دبي، بما في ذلك جميرا بيتش وجميرا النسيم وجميرا القصر وجميرا دار المصيف وجميرا زعبيل سراي وجميرا كريك سايد، والاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 40%على تكاليف الإقامة.

ويمكن لضيوف فندق فيرمونت النخلة الاستمتاع بالمياه الصافية والشواطئ الرملية البيضاء، والاستفادة من تخفيضات بنسبة 30% على أفضل أسعار الغرف المتوافرة، وتخفيضات تصل حتى 50% لأعضاء برنامج الولاء.

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ويتيح منتجع جبل علي تجربة لا تُنسى بفضل واجهته الشاطئية الممتدة على مسافة 800 متر، إضافة إلى الرياضات المائية الشيقة، حيث يمكن للضيوف الإقامة مقابل 396 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة غير شامل الرسوم والضرائب، والاستمتاع برصيد يصل حتى 100% من السعر صالح للاستخدام في منافذ الطعام أو وجهات الأنشطة العائلية.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة استثنائية في فندق لو رويال ميريديان في دبي مارينا، والذي يشكل الوجهة الأمثل للعائلات الكبيرة هذا الصيف، حيث يتيح الفندق عرض الطعام المجاني للأطفال، إضافة إلى تخفيضات بقيمة 50% على أسعار الغرف عند حجز غرفة ثانية. ويتاح عرض المأكولات والمشروبات المجانية للأطفال ما دون 12 عاماً عند زيارتهم المطاعم المشاركة برفقة الأهل.

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