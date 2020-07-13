بعد القبض على من تحرشوا بها.. هنا الزاهد: "مبسوطة جدا ومش مصدقة"

علاقات و مجتمع

أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها البالغة، بعد القبض على مجموعة من الشباب، الذين تحرشوا بها أثناء سيرها بسيارتها، "مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، لما كلموني روحت على طول، عشان يأخذوا أقوالي، وأوقع على المحضر"، كما ذكرت أنها شعرت بالأمن، بعد إلقاء القبض على الجناة، وعددهم 6 أفراد.

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وأضافت "الزاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري": "أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدا جدا، ومش مصدقة أن الأمن نجح في القبض على الجناة".

ووجهت هنا الزاهد، رسالة إلى فتيات مصر، قالت خلالها: "أنا عارفة إن عمل محاضر تحرش حاجة كبيرة على الفتيات، بس أنا بقولك طلعي موبيلك وصوري بس، والله الشرطة المصرية هتجيب ليكي حقك".

تمكنت الأجهزة الامنية بالجيزة من ضبط 6 أشخاص بتهمة التحرش لفظًيا بالفنانة هنا الزاهد بالجيزة، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين من خلال الرصد والتحري عقب تحرشهم بـ"الزاهد"، وتم تحرير محضر بالواقعة.