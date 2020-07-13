القومي للمرأة: تلقينا شكاوى تحرش 5 أضعاف في الفترة الماضية

علاقات و مجتمع

قالت أمل عبدالمنعم مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة، إن المجلس تلقى شكاوى بزيادة 500% خلال الفترة الماضية، عن الفترات السابقة.

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وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "أصبح هناك نوعًا جديدًا من الشكاوى والقصص للسيدات، وما تعرضن له من تحرش عندما كن صغار وكبار أيضًا".

وتابعت، أن تحرك المؤسسات وبيانات النائب العام، دفع البنات إلى تقديم الشكاوى، بعدما تأكدن أن لهن مكان من الممكن أن يتقدمن فيه بالبلاغ، بالإضافة إلى تحرك مجلس الوزراء السريع، بشأن إصدار قانون "سرية البيانات"، وهو ما جعل البنات يشعرن بالأمان.

وأردفت: "مستمرون في حملات التوعية للحفاظ على الأمان الإلكتروني لكل سيدة وطفل، ويجب على الجميع الحفاظ على بياناته الشخصية حتى لا يستغلها أحد".