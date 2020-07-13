زوجة نشر زوجها صورها بقمصان النوم: "كنت فاكراه محترم أثناء الخطوبة"

علاقات و مجتمع

قالت هدير، الزوجة التي أرسل زوجها صور لها بقمصان النوم، لصديقاتها وزوجاتهن، إن خطوبتها من زوجها لم تّطول، فكان تقريبًا 8 أشهر فقط، كما أنه لم يأتِ خلال فترة الخطوبة إلا 8 أيام فقط، بمثابة يومًا واحدًا كل شهر، "كان بيسافر 25 يوم، وينزل يوم يجيلي فيه، كان بيقول لي إنه شغال في مرسى علم، ورسم عليا دور الملاك والطيب".

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وأضافت "هدير"، خلال حوارها في برنامج "تفاصيل"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن دخلة زوجها عليها هو وأهله خلال فترة الخطوبة، كانت توحي بأنهم أولاد أصول ويفهمون في كل شيء، "أول أسبوع جواز اكتشفت أن كل حاجة غلط، أنا انظلمت، أهله كلهم ظلموني، اكتشفت أنه بيشرب وعصبي ومش بيشتغل ولا بتاع شغل، مش بتاع عيشة ولا بتاع مسؤولية".

وأوضحت أن العام الذي تزوجت فيه، كانت أسوأ سنة مرت عليها طوال حياتها، "أنا استحملت اللي محدش استحمله في حياته كلها، كنت أنا بالنسبة لزوجي زي رجل الكرسي مليش لازمة، كل حاجة كان سيء معايا فيها، لو نزلت ومعايا جنيه زيادة في الشارع، يقولي الجنيه ده أخذتيه ليه، وعملتي بيه إيه، ويعمل حوار ويتصل بأهله، مره دخل أهله في حوار وعمل مشكلة عشان طلبت منه أشتري لبن، كنت عاوزه أشرب لبن".

وتابعت: "كانت معاملة زبالة وفوق الزبالة، لما قولت له عاوزه لبن، قالي أنت عاوزه تطلقي ولا ايه، جاب فيها أعمامه، قالوا له انت مينفعش اللي عملته، كمان ضربني مرة وزقني، بنتي دماغها انفتحت كان عندها 3 أشهر، وكان بيسجل لي الخناقات، عشان يبعتها لكل أهله عشان يقولهم لو متعصبة بتعمل اية".