شاهدي مبتكرات كاتر من علامة بوشرون

على مرّ السنين، أضبحت مجموعة كاتر Quatre من رموز الدار، فهي مختلفة وكلاسيكية في آن، فريدة، ولكن تأتي في أشكال عدّة. هذه المجموعة التي تناسب الرجال والنساء على حدّ سواء، تتكوّن من أربعة خواتم تجسّد الرموز المعمارية لدى بوشرون (غروغران، خطّ من الماس، دوبل غوردون، وكلو دو باريس)، ما يتيح لها أن تظهر بأشكال عدّة. ما يعني أن "كاتر" Quatre يمكن أن تكون نقيّة وواضحة الخطوط، أو منسّقة ومرصوصة مع قطع أخرى، كما بإمكانها أن تكون رسمية، أو صارخة، كلاسيكية أو مفاجئة. إذن، فمهما يكن الوقت، أو مهما تكن حالتك المزاجية، فهي ستكون انعكاساً لك



خاتم من الذهب الأصفر، موديل الحجم الكبير

هذا الخاتم الجديد من إصدار "كاتر راديان" Quatre Radiant Edition يعيد بكلّ نعومة ترجمة رموز هذه المجموعة الشهيرة من دار المجوهرات بوشرون. هنا، تتكشّف مجموعة "كاتر" Quatre ذات المظهر المميّز عن إصدار مخرّم بنمط "كلو دو باريس". إنه شكل تعبيري هندسي صامت، أشبه بتوقيع جديد.



خاتم من الذهب الأصفر والماس، موديل الحجم الكبير

خاتم "كاتر راديان" Quatre Radiant هندسي ومشرق، وهو يتلاعب بالتناقضات النفيسة ويكشف عن نواحي متعدّدة من شخصيّتك. التخريم الدقيق بمعدن الذهب بنمط "كلو دو باريس"، وخطّ الترصيع بالماس، ونمط غروغران، تشكّل كلّها قطعة مجوهرات متعدّدة الوجوه وذات طابع معاصر. فكيف يمكن تجاهله؟



خاتم الزواج من السيراميك الأحمر والذهب الورديّ

يتحدّى خاتم الزواج في إصدار "كاتر رِد" Quatre Red الرموز ويؤكّد مجدّداً وبكلّ شغف على الحبّ الذي يصادفنا مرّة في العمر. والذهب الوردي المتزاوج مع نمط "كلو دو باريس" والمنحوت في السيراميك الأحمر هو تحيّة إلى شخصية الرجل أو المرأة اللذين يختارانه.



خاتم الزواج من الماس، والسيراميك الأحمر والذهب الورديّ

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خاتم الزواج هذا ضمن إصدار "كاتر رِد" Quatre Red مرصّع بالماس المنثور (بافيه) ويشعّ نوراً وقوّة. في هذا الخاتم، الجرأة والحداثة يكمّلان روح دار بوشرون: الحريّة.



خاتم من السيراميك الأحمر، والذهب الأبيض، والوردي، والأصفر، موديل صغير الحجم

يضيء السيراميك الأحمر هذه المجموعة الشهيرة من دار المجوهرات بوشرون. ومزيج الألوان والخامات، يضفي تبايناً نفيساً ومبتكراً على خاتم "كاتر" Quatre. إنها قطعة مجوهرات عميقة في معانيها تجمتع فيها القوّة والحريّة.

خاتم من الماس، والسيراميك الأحمر، والذهب الأبيض، والوردي، والأصفر، موديل كبير الحجم

هذا الخاتم الذي يأتي ضمن إصدار "كاتر راديان" Quatre Radiant Edition هو تعبير عن الحرية الإبداعية التي أرساها فريدريك بوشرون. فهو هندسي وجريء، ويشعّ بالنور وبقوّة فريدة من خلال التزاوج النفيس بين السيراميك الأحمر، والماس، والذهب الابيض والأصفر والورديّ. إنه تأكيد على اختلاف الأسلوب وفرادة الشخصية.

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