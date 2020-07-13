8 أشياء نستخدمها يوميا دون معرفة مدة صلاحيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

نستخدم بعض المنتجات دون أن يفكر الكثير منّا أن لها فترة صلاحية محددة، مثل فرشاة الشعر والنظارات الشميسة وغيرها.

وحتى تحافظ على صحتك، يجب أن تعرف المنتجات التي لها مدة صلاحية معينة، وتواريخ انتهاء صلاحيتها، وهي وفق ما موقع "brightside" كالتالي.

- التوابل

من الأطعمة التي لها مدة صلاحية معينة، سنتين فقط، ومن الخطأ استخدامها في طهي الطعام بعد انتهاء صلاحيتها، حيث إنها تفقد وخصائصها ونكهاتها، وبالتالي لا تصلح للتناول.

- الأحذية الرياضية

يعتقد البعض أن الحذاء الرياضي صالح للاستخدام طالما لم يتمزق، ولكن في الحقيقة أنه بعد نحو 250 ميل من الجري تفقد فعالية بطانتها من الداخل، وبالتالي يسبب المزيد من الضغط على المفاصل.

ويجب تغييرها بعد 6 أشهر من الاستخدام المنتظم، لأن كثرة استخدامها يؤدي إلى عدم امتصاص الصدمات مما قد يسبب آلام القدم.

- باكيت الشاي

لا يفضل استخدم أكياس الشاي لفترات طويلة حتى إذا كانت محكمة الإغلاق، لأن أوراق الشاي بعد انتهاء صلاحيتها تصبح متعفنة، ما قد يسبب مشاكل كثيرة للمعدة عند تناوله.

- النظارات الشمسية

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تكمن أهمية النظارات الشمسية في الحفاظ على أعيننا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لذلك بعد انتهاء مدة صلاحيتها تخترق الأشعة البنفسجية بقوة هذه العدسات وتؤثر على العين تأثيرا سلبيا. لذا ينصح بتغير النظارة الشمسية كل سنتين تجنبا للإصابة بتلف الشبكية.

- معجون الأسنان والفرشاة

يجب تغيير فرشاة الأسنان باستمرار كل 3 أشهر حتى لا تصبح محملة بالبكتريا والعدوي، ومعجون الأسنان أيضا له صلاحية لا تزيد عن سنة بعد استخدامه، حتى لا يتغير لونه وقوامه، وبالتالي لن تحصل على فوائده للأسنان إذا تم استخدامه أكثر من سنة.

- فرشاة الشعر

تمتلك فرشاة الشعر صلاحية لمدة عام واحد، ولا بد أن تحرص على تنظيفها مرة بعد كل استخدام. ويفضل بعد انتهاء صلاحيتها تغييرها لأنها يمكن أن تؤدي إلى تلف الشعر وظهور القشرة.

- حمالة الصدر

تفقد حمالة الصدر فعاليتها بعد سنتين× فبعد انتهاء صلاحيتها يبدأ النسيج في التآكل ولا تصلح للاستخدام مرة ثانية، فتجعل الملابس تبدو بمظهر سيئا.

- إسفنجة المطبخ

صلاحية الإسفنج أسبوعان فقط، نظرا لأنها تكاثر الفطريات والعفن عليها يسبب انتشار البكتريا للأطباق المستخدمة في الطهي.

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