تسبب زيادة الأعراض.. 7 أطعمة ممنوع تناولها لمرضى تهيج الأمعاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
يمتلك النظام الغذائي ، سلاح ذو حدين، بسبب احتوائه على العناصر الغذائية غير المفيدة لمرضى تهيج الأمعاء، والتي تسبب آلام شديدة للمعدة والأمعاء، والتي من الأفضل تجنبها
يستعرض "الكونسلتو"، الأطعمة الممنوعة على مرضى تهيج الأمعاء، وفقًا لموقع "Live strong".
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