طرق بسيطة وغير مكلفة لإخفاء تشوهات حائط منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
أكثر ما يزعج النساء وجود تشوهات في جدران غرف المنزل، ما يملأ أرجاء المنزل طاقة سلبية ومنظرًا سيئًا.
وإذا كنت ترغبين في إخفاء هذه التشوهات، عليك اتباع بعض الطرق التي تجعل منزلك رائعًا أمام الضيوف، وفقا لما ذكر موقع "livspace".
- يمكنك إصلاح شروخ الحائط من خلال استخدام براويز الحائط، باختياره بحجم يناسب المكان الذي ترغبين في إخفائه.
- جددي في طريقة إخفاء تشوهات الحائط بوضع مرآة كبيرة، في المكان المراد إخفائه، بحيث تعطي مظهرًا رائعًا وجديدًا.
- ضعي ورق الحائط بنقوشات الأشجار وألوان تتماشي مع أثاث المنزل.
- استخدمي الأقمشة المصنوعة من النسيج، عن طريق تعليقها على المنطقة المراد إخفائها، وبحيث تعطي مظهرًا رائعًا ولتستفيدي من المساحة المتاحة.
- استخدمي التماثيل في إخفاء هذه العيوب، إذا كانت بأسفل الحائط وفي نفس الوقت يمنح مظهرًا أنيقاً لمنزلك.
- يمكنك إصلاح شروخ الحائط الصغيرة باستخدام المعجون، على شكل رسومات.
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