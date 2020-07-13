تزوجت مرتين ولديها 4 أبناء.. معلومات عن زيندزي ابنة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا (صور)

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رحلت اليوم في سلام، زيندزي مانديلا، ابنة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، المناضل في سبيل القضاء على التميز العنصري، عن عمر ناهز 59 عامًا، وفق المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا.

ويُقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن زيندزي مانديلا، خلال السطور التالية.

- زيندزي مانديلا، ابنة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، في 23 ديسمبر عام 1960.

- سياسية ودبلوماسية جنوب أفريقيا، ولدت في جوهانسبرغ.

- تم نفي والدة زيندزي إلى أورانج فري ستيت في عام 1977 وذهبت للعيش معها هناك، لم تتمكن من إكمال تعليمها حتى تم إرسالها إلى سوازيلاند، في النهاية ، سُمح لوالدتها بالعودة إلى سويتو.

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- تم تعيين زندزي سفيرة جنوب إفريقيا لدى الدنمارك في عام 2014، وصلت لأول مرة إلى الدنمارك في يونيو 2015.

- أثناء التحقيق مع إدارة العلاقات الدولية والتعاون (DIRCO) لخرقها سياسة وسائل التواصل الاجتماعي ، ظل مانديلا متحديًا ، حيث قال في تغريدة "أنا لست مسؤولاً أمام أي رجل أو امرأة بيضاء عن آرائي الشخصية، على أنفسكم # أرضنا ".

- تزوجت زيندزي مرتين وأنجبت أربعة أطفال، فزوجها الاول زويليبانزي هلونغوان، والثاني مولابو موتليخوا، الذي كان عضوًا في قوة الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا، في مارس عام 2013.

-أنجبت 4 أبناء، زوليكا مانديلا، خلال عام 1980 ، وزوندوا مانديلا في عام 1985، وبامباثا مانديلا في1989 ، وزويلابو مانديلا في عام 1992.

- كانت زيندزي برزت على المسرح الدولي عندما قرأت على الملأ رفض والدها لعرض الرئيس السابق بي دبليو بوتا، إطلاق سراحه في العام 1985.

- كانت تشغل منصب سفير جنوب أفريقيا لدى الدنمارك

- توفيت زيندزي، اليوم الإثنين، 13 يوليو عن عمر 59 عامًا.