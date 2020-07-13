أبراج الثور والعذراء والجدي الأكثر ذكاءً وتتمتَّع بصفات مميَّزة

تنقسم الأبراج إلى مجموعات، وكل مجموعة يمكن أن نستخرج منها صفات مشتركة بين الأبراج ذات المجموعة الواحدة، ومن تلك المجموعات هي الأبراج الترابية والنارية والهوائية والمائية كل مجموعة لها صفات مميزة وخاصة بها يمكن أن تتشابه مع شخص آخر.

تُعتبر شخصيات الأبراج الترابية وهي: الثور والعذراء والجدي من أكثر الأبراج ذكاءً، فهم يتمتعون بالقدرة الكبيرة على فهم الأمور والتفكير بشكل منطقي وصحيح، ويمتلكون القدرة على التأثير بشكل كبير على الآخرين وإقناعهم بآرائهم، ويتحملون الضغوطات والمتاعب التي من الممكن أن يتعرضون لها، ويتعاملون معها بصبر، ويمكن التعرف عليهم بسهولة من خلال حديثهم اللبق وأسلوبهم المنظم.

يتميز أصحاب الأبراج الترابية بمجموعة من الصفات والنقاط الإيجابية والسلبية التي سنطلعك عليها وفق الآتي:

الثقة بالنفس

يملكون أصحاب الأبراج الترابية الشخصية القوية والثقة الكبيرة بالنفس، وقدرة على التأثير بشكل كبير على الآخرين وإقناعهم بآرائهم.

المثابرة والاجتهاد

يحرصون أصحاب الأبراج الترابية على الاجتهاد في العمل والوصول إلى هدفهم، ويتميزون بالإصرار والجدية في كل شيء، فهم لا يتركون أي عمل في منتصفه، كما يتميزون بالثقة ويحرصون على إتمام الجوانب الناقصة.

الصبر

يتحملون أصحاب الأبراج الترابية الضغوطات والمتاعب التي من الممكن أن يتعرضون لها، ويتعاملون معها بصبردون شكوى، فهم يستمدون قوتهم من الأرض، ويستطيعون التأقلم مع كل الظروف دون تعب أو ملل.

إنتقاد الآخرين

يوجهون أصحاب الأبراج الترابية الإنتقادات إلى غيرهم، وهو ما يسبب لهم المشاكل مع الآخرين.

التردد والتحليل

يستغرقون أصحاب الأبراج الترابية الكثير من الوقت من أجل إتخاذ القرارات الهامة والمصيرية وقد يُضيع هذا عليهم بعض الفرص أحياناً.

محترفون وخبراء

يتمتعون أصحاب الأبراج الترابية بقوّة الشخصية، وتأثيرهم القويّ، وشخصياتهم الجذابة، فنجد معظمهم في الأعمال الفنية كالغناء، والنحت، ويخططون لأعمالهم على مستوى دقيق، فهم أصحاب خبرة كبيرة، كما يتميزون بالديناميكية ويستطيعون وضع الخطط والإستراتيجيات التي تحكم سير العمل ويجيدون التعامل مع العراقيل والصعوبات.

الذكاء

يتميزون أصحاب الأبراج الترابية بالذكاء العقلي والفكري فهم يمتلكون القدرة على التفكير بشكل منطقي بعيداً عن العواطف والأهواء الشخصية، لذلك يستطيعون الوصول إلى نتائج منطقية وصحيحة.

التوازن

يميلون أصحاب الأبراج الترابية إلى تحقيق التوازن بين العقل والقلب في كل شيء يتعلق بإختياراتهم ويدرسون كافة خطواتهم وقراراتهم قبل اتخاذها على صعيد الحب.

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قوة التركيز

يتمتعون أصحاب الأبراج الترابية بدقة ملاحظة عالية، فهم ينتبهون إلى الأشياء والتفاصيل التي لا يلاحظها غيرهم، وهو ما يضعهم دائماً في مركز القوة.

يبذلون جهداً في العمل الذي يقومون به

يميلون أصحاب الأبراج الترابية بطبيعتهم إلى الاستقرار في العمل، وعدم تأقلمهم مع العمل الغير ثابت، أو العمل المؤقت، كما وتدفعهم نفسيتهم الترابية إلى تحمل المتاعب والمشاق في العمل.

كتومين

يحتفظون ويتمهلون أصحاب الأبراج الترابية في الإصفاح والتعبير عن مشاعرهم تجاه الطرف الآخر، حيثُ يُبقونها في داخلهم لفترة طويلة دون البوح بها.

عاطفيين

يُعرفون أصحاب الأبراج الترابية في العاطفة الشديدة، ويُعبِّرون عن مشاعرهم عن طريق الأفعال، أو الأغاني التي تُعبّر عن حالتهم للحبيب، ويرجع ذلك لطبيعتهم الترابية، كما يُعرفون بالصبر على الحبيب لأقصى درجة.

لا ينسون الإساءة

يقطعون أصحاب الأبراج الترابية علاقتهم بالطرف الآخر نهائياً ما إن يُستهتر بمشاعرهم، وحتى لو أظهروا التسامح والغفران.

الوفاء والصدق

يُخلصون أصحاب الأبراج الترابية لمن يُصارحهم ويصدق معهم، ويجعلون من علاقتهم بهم حبل ودّ على مدى الحياة.

يخشون التغيير

يميل أصحاب الأبراج الترابية إلى الأشياء التقليدية والمعروفة، فهم يخشون المغامرة والتغيير ولا يملكون روح التجديد والابتكار، وهو ما يزيد من إحتمالية خطاهم خاصة في الأعمال الاستكشافية التي تتطلب أفكاراً وحلول جديدة ومبتكرة.

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