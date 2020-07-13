خالد الجندي: المرأة الحامل تحصل على أجر المجاهدات في سبيل الله

علاقات و مجتمع

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الرجال والنساء متساويان في الثواب والعطاء والأجر عند الله سبحانه وتعالى، بالرغم من وجود بعض الأعمال التي ينفرد بها كل منهما دون الآخر.

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وأضاف الجندي، خلال حلقة اليوم، من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "بالنسبة لصلاة الفجر التي يصليها الرجل، ويحصل على ثوابها بسبب أدائها في المسجد والحصول على أجرها، بالإضافة إلى الأجر المتعلق بالسير من المنزل إلى المسجد، والأجر مترتب على قدر المشقة، واستحالة أن تكون درجات المشقة مختلفة، ويتم الحصول على ذات الأجر".

وتابع، أن الله فضل المجاهدين على القاعدين في الأجر، موضحًا أن التفاوت في الأجر وارد في الإسلام، حيث تحصل المرأة على أجر لا يحصل عليه الرجال، مثل تربية الأولاد والحمل والولادة، حيث حملت ابنها "كرهًا": "الحمل أمر إجباري، حيث تحصل بسببها على أجر المجاهدات في سبيل الله، والعاملات المحتسبات القانتات، وتذكر عند الله في الملأ الأعلى".

وأردف، أن الأمور التي اختص الله بها بعض الناس بالتكاليف يترتب عليها مشقة، كالجهاد في سبيل الله، موضحًا أن المرأة ليست مكلفة بالجهاد في سبيل الله، ومن ثم فإنه ليس من المعقول أن تحصل المرأة على أجر الجهاد كالرجل، لكنها تحصل على الأجر في أمور أخرى، مشيرًا في نهاية حديثه، إلى أن الرجال والنساء متساويان في الثواب والعطاء عند الله سبحانه وتعالى.