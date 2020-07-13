حازم إمام ينضم لقائمة المدافعين عن السولية في التحرش بابنته: "كفاية بقى"

علاقات و مجتمع

انضم لاعب نادي الزمالك السابق، والإعلامي حازم إمام، إلى قائمة المدافعين عن ابنة لاعب كرة القدم عمرو السولية، نجم وسط الفريق في النادي الأهلي، التي تعرضت للتحرش والمضايقات مؤخرا.

وذلك حينما نشر السولية، صورة ابنته وجاءت تعليقات متحرشة بالطفلة، ومنتقدة ملابسها رغم سنوات عمرها الثلاث، ودعم حازم إمام عمرو السولية في هذا الأمر، وذلك في برنامجه، "وان تو" الذي يذاع عبر أثير "أون سبورت إف إم".

وقال الثعلب الصغير، "جدع السولية إنه خد إجراءات قانونية ضد الناس اللى تنمرت على صورة بنته، مش عارف بنت عندها 3 سنين المفروض تلبس إيه؟، الناس بتقول الكومنتات على السوشيال ميديا وتمشى، ومتعرفش أثر الكلمة على اللى علقت ليهم إزاى".

وأكمل حديثه، "كل الدعم لعمرو السولية، خاصة أن الراجل لم يخطئ، بالعكس واجه وخد موقف لازم كلنا ندعمه، ومن الآخر التنمر بقى كتير أوى فى مصر، والعنصرية زى ما حصل فى صورة شيكابالا مع ابنه، وكلها تصرفات مرفوضة".

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وتحدث عن السب بشكل عام، "كذلك الخروج عن النص والشتائم من أى حد مرفوض بردو، ليه الكرة كلها أزمات، فى أوربا قبضوا على طفل عنده 12 سنة كتب كومنت خارج.. بجد لازم يكون فيه نهاية للمواقف دى".

التحرش بابنة السولية

كانت التعليقات التي تلقاها السولية على مظهر طفلته التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحملت عبارات التحرش، "بنتك وتكة يا سولية"، و"يا ريت تلبس بنتك ملابس محترمة وأنت شخص محترم فلازم تربي بنتك تربية محترمة، وربنا يخليلك ليلى وصوفيا".

وقال آخر، "بنتك مكنة صيني هبيع دكرين البط وادفع فلوسهم مهر واتجوزها"، و"استر بنتك عشان تكبر مستورة".

ورد السولية عبر تويتر، عقب ساعات من نشر صورته معها قائلا: "بنتي ليلى عندها 3 سنين ونص، لسه قالعة البامبرز الكلام ده بيتقال على طفلة، إيه اللي يخلي بني آدم خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير إنه فعلا خنزير، إيه المرض ده، دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين وبنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع علشان ميتعرضوش لأذاهم".

وتابع: "أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتي وهما شايفين اللي بيحصل، قررت أتقدم ببلاغات ضد أصحاب الكومنتات دي علشان اللي زيهم دول مينفعش يكبروا وسطنا".

واختتم رده قائلا: "قررت أحمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".