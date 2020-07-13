الامارات | اختفاء بطلة مسلسل "جلي" والعثور على جثة في المكان

شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء بطلة مسلسل "جلي" والعثور على جثة في المكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا على تويتر اليوم الاثنين إنه جرى العثور على جثة في الموقع الذي تبحث فيه السلطات عن الممثلة نايا ريفيرا، إحدى بطلات المسلسل الشهير "جلي" بعد اختفائها.

وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ريفيرا غرقت بعد أن استأجرت زورقا على بحيرة بيرو قرب لوس انجلوس مع ابنها جوزي (أربع سنوات)، الذي عثر عليه سالما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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