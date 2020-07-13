الامارات | السعودية تمنع صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة وتكتفي بالمساجد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت السعودية اليوم الاثنين، لأول مرة، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة من مواجهة جائحة كورونا، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة حسب الإجراءات الوقائية.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد الوزير السعودي أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت اكتفت في عيد الفطر الماضي برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية مع عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة، وفق الإجراءات الاحترازية التي كانت سارية في حينه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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