الامارات | وصف أوردغان ب «العثماني الخبيث»..إحالة إعلامي لبناني شهير إلى المحكمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في بيروت الإعلامي اللبناني المعروف، نيشان، إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى تركيا، بعد أن وصف في إحدى حلقات برنامجه «أنا هيك» الذي يقدمه على فضائية «الجديد» اللبنانية، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ب«العثماني الخبيث»، منتقدا المجازر والمذابح التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى. وهاجم نيشان توقيع أردوغان، مرسوما بتحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد، وفتحه أمام المصلين يوم 24 يوليو الحالي.

وغرد نيشان عبر حسابه على موقع «تويتر»: «كما استَنْكَرْتُ تحويل مَسْجِدَيْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس، اليوم صَوْتي يُعانِقُ ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية #آيا_صوفيا إلى مسجد. الاعتداء على مُقَدّسات المساجد والكنائس مُدان». وتابع: «تحويل كنيسة آيا صوفيا الى مسجد لن يجعل منك #خليفة_للمؤمنين. #عن_جَدّ_خبيث». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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