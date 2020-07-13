شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: "كورونا" يتسبب بتأجيل 50 ألف عملية جراحية لمرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المنظمة الألمانية لمساعدة مرضى السرطان، اليوم، أن زهاء 50 ألف جراحة لعلاج السرطان لم يتم إجراؤها خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حتى منتصف يونيو الماضي.

وقال جيرد نيتكوفن رئيس المنظمة في تصريحات لجريدة "أوجسبورجر ألجيماينه" الصادرة اليوم الاثنين إن هذا العدد يمثل نحو ربع عدد الجراحات التي كانت ستجرى خلال تلك الفترة لولا تفشي الجائحة.

وأضاف أنه "تم تخفيض إجراءات دعم مرضى السرطان، بدءا من الدعم النفسي إلى المساعدة بالمسكنات، في المستشفيات، وأحيانا كان يتم التخفيض بشكل جذري".

وعلاوة على ذلك، قامت المستشفيات وعيادات الأطباء بتأجيل الإجراءات العلاجية والتشخيصية لمرضى السرطان.

وأكد نيتكوفن أن "ذلك قد يؤدي في مرحلة ما إلى أوضاع تهدد حياة مرضى السرطان". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ألمانيا: "كورونا" يتسبب بتأجيل 50 ألف عملية جراحية لمرضى السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.