الامارات | وفاة شاب أمريكي حضر "حفل كورونا" للتأكد أن الفيروس حقيقي !

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب أمريكي حضر "حفل كورونا" للتأكد أن الفيروس حقيقي ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب (30 عاماً) متأثراً بإصابته بفيروس “كورونا” المستجد إثر حضوره حفلاً نظمه أحد المصابين، وذلك للتأكد مما إذا كان الفيروس حقيقياً بالفعل أم لا.

ونقل عن صحيفة “إكسبريس” البريطانية، قولها إن الحفل في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية حضره عدد من المشككين في الفيروس لمعرفة ما إذا كان يمكن الإصابة بالفيروس من منظم الحفل.

وقالت الدكتورة جين أبليبي، مسؤولة الصحة في سان أنطونيو: “كانوا يريدون معرفة ما إذا كان الفيروس حقيقياً، وهل يمكن الإصابة به”.

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وأوضحت أن الشاب المتوفى قال كلمات فاجعة قبل لحظات من وفاته، حيث نظر إلى الممرضات وقال: “أعتقد أنني ارتكبت خطأً، فقد اعتقدت أن الفيروس خدعة، لكنه ليس كذلك”.

وقالت إنها تأمل في أن يدرك الجميع أنه عندما يتعلق الأمر بفيروس “كورونا”، “فلا يهم من تكون؛ لأن الفيروس لا يميز ولا أحد يمكنه قهره”.

ولفتت إلى أن زيادة حالات الإصابة أصبحت مقلقة، فقد سجلت المقاطعة 18 ألف حالة الخميس الماضي فقط، فيما تتضاءل القدرات المتاحة في المستشفيات.

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