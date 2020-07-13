لتقوية المناعة.. إليك 4 فواكه صيفية مذهلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يُمثل الجهاز المناعي خط الدفاع الأول للجسم ضد الفيروسات التاجية، والتي من ضمنها فيروس كورونا المستجد، لذا من المهم الاعتناء بتقوية نظام المناعة في الجسم، من خلال تناول نظام غذائي صحي، والذي يمكن الحصول عليه من خلال الفواكه الصيفية.

يستعرض "كونسلتو" قائمة بأبرز الفواكه الصيفية، التي تساعد على تقوية المناعة، وفقًا لما ذكره موقع "Food.ndtv" لمزيد من التفاصيل اصغط هنا.