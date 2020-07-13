منع لطفي لبيب من التمثيل.. إليك أعراض وعلاج جلطة المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

أعلن الفنان لطفي لبيب، خلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية، عن إصابته بجلطة في الجانب الأيسر من المخ، والتي جعلته غير قادر على التمثيل.

يستعرض "كونسلتو" كل ما تود معرفته عن أعراض جلطة المخ وعلاجها، وفقًا لموقع "Family Doctor".

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