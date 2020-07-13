محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
أعلن الفنان لطفي لبيب، خلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية، عن إصابته بجلطة في الجانب الأيسر من المخ، والتي جعلته غير قادر على التمثيل.
يستعرض "كونسلتو" كل ما تود معرفته عن أعراض جلطة المخ وعلاجها، وفقًا لموقع "Family Doctor".
كانت هذه تفاصيل خبر منع لطفي لبيب من التمثيل.. إليك أعراض وعلاج جلطة المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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