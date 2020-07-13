مهمة في زمن كورونا.. هذه الفاكهة الصيفية تعزز مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يحتاج كل منا في هذه الفترة التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى تناول الفواكه والخضروات التي تعزز وتقوي الجهاز المناعي، للوقاية من الإصابة بالوباء.

هناك عدة فواكه مليئة بفيتامين سي، الذي يعزز المناعة ويقويها ضد كورونا، في فصل الصيف، لعل أبرزها ثمار الخوخ الذي له فوائد كثيرة.

تحتوي ثمرة الخوخ على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، الذي يدعم الجهاز المناعي عن طريق الحفاظ على أنسجة الجسم قوية، إضافة إلى مكافحة العدوى بفيروس كورونا.

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وفقًا لجامعة روتجرز، وجدت إحدى الدراسات أن مضادات الأكسدة في عصير الخوخ تستغرق حوالي 30 دقيقة فقط لبدء ضخ الأكسجين في الجسم، لمقاومة البكتريا الضارة.

تناول الخوخ مهم للجهاز المناعي، إذ يساعد على الحماية من الفيروسات والالتهابات، لكنه أيضا مفيد لأمعائك، حيث يحتوي على الكثير من الألياف الصحية التي تساعد في عملية الهضم.

احرص على اختيار الخوخ الطازج، خاصة خلال الموسم من مايو إلى سبتمبر، لاحتواءه على المزيد من الفيتامينات والمعادن، لكن المعلب بديل جيد خلال أشهر الخريف والشتاء والربيع.

هناك الكثير من الطرق لتناول الخوخ، يمكن تحويل الثمار إلى سلطة منخفضة السعرات الحرارية، وعصائر، استخدمها في وجبة العشاء.