كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 07:43 مساءً - إذا كنت ترغبين بإضفاء الحجم على شفاهك بعيداً عن الحقن التجميلية، نقدّم لك طريقة كونتور تكبير الشفايف التي تساعد على تكبير الشفاه في دقائق. بإمكانك استخدام لونين من احمر الشفاه لتطبيق التقنية.

كيفيّة اختيار غلوس الشفاه

كونتور تكبير الشفايف بالمكياج

القاعدة الذهبيّة هي أن تكون الشفتان ناعمتين ومصقولتين، لكي ينزلق عليهما جيّداً. قشّري شفتيك قبل وضع الغلوس. ضعي عليهما مرهماً وافركيهما بلطف بمنديل ورقيّ للتخلّص من نثرات الجلد الصغيرة عليها، أو اشتري منتجات تقشير خاصّة بالشفاه.

كيفيّة اختيار لون الغلوس وفقاً للون بشرتك

⦁ إذا كانت بشرتك مطفأة أو إذا كنت قد اكتسبت اللون البرونزيّ، اختاري الألوان المائلة إلى البرتقالي والمرجاني والمشمشي.

⦁ إذا كانت بشرتك فاتحة، اختاري الألوان الناعمة مثل الخوخي والوردي والبيج.

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طريقة تطبيق كونتور تكبير الشفايف بالمكياج:

كونتور تكبير الشفايف بالمكياج

- بقلم تحديد الشفايف ارسمي محبط شفتيك بقلم وردي داكن اللون

- عند رأس الشفاه ارسمي الحرف x .

- بواسطة قلم تحديد الشفاه ايضا لوني جوانب الفم السفلية ومن ثم العلوية من الخارج نحو الداخل واتركي المنطقة الوسطة من دون تلوين.

- بنفس قلم تحديد الشفايف ارسمي خط عامودي في وسط الشفة السفلية وخطين مائلين حول الخط العامودي الذي رسمته.

- بعد تحديد الشفايف بالكونتور استعيني بالغلوس وقومي برسم شفاهك باللون البني.

- بواسطة الروج الباج قومي برسم طبقة اخرى منه فوق الغلوس.

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