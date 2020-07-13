كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 07:43 مساءً - تعاني الكثير من السيدات من مشكلة البقع الداكنة في الوجه، فيلجأن لطرق طبيعية من أجل تبييض البشرة، مثل استخدام زيت اللوز المرّ، الذي يعتبر الأفضل على الإطلاق لتبييض البشرة.

إليكِ أهمية زيت اللوز المرّ لتبييض البشرة:

ما هو زيت اللوز المر؟

زيت اللوز المر

زيت اللوز المرّ هو نوع من أنواع الزيوت التي يتم استخراجها من بذور المشمش أو الخوخ أو البرقوق أو اللوز المرّ، ولهذا الزيت خصائص تجميلية رائعة للبشرة، ولكنه يحتوي على بعض المواد السامة التي تتطلب الحذر الشديد عند استخدامها.

فوائد زيت اللوز المرّ للبشرة

- يدخل في صناعة العديد من مواد التجميل باهظة الثمن، والتي تحتوي على مجموعة مهمة جداً من الفيتامينات؛ مثل فيتامين E وفيتامينB .

- يحمي البشرة من الجفاف والالتهابات، كما أنه يحتفظ بالرطوبة داخلها لأطول فترة ممكنة.

- يعتبر من أفضل أنواع الزيوت التي تساعد على التخلص من مشكلة الهالات السوداء بشكل تام، عند تطبيقه بشكل يومي قبل النوم.

- يساعد على مشكلة الحكة، والاحمرار المصاحب لها.

- يمنح البشرة التفتيح والإشراق.

- يسهم في التخلص من شحوب البشرة وبهتانها.

- يؤخر ظهور علامات التقدم في السن؛ كالخطوط الدقيقة والتجاعيد، خصوصاً تحت العين والجبهة والفم.

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- يقضي على البكتيريا والفطريات الموجودة في البشرة.

- يزيل الرؤوس السوداء.

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زيت اللوز المرّ لتبييض البشرة والأماكن الحساسة

زيت اللوز المر لتبييض البشرة

لأن زيت اللوز المرّ يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، فإنه يسهم في علاج اغمقاق المناطق الحساسة، ويجعلها أكثر بياضاً، إضافة إلى أنه يجعلها طرية وناعمة ولامعة.

يتم استخدام زيت اللوز المرّ لتبييض الأماكن الحساسة؛ عن طريق خلط 1 ملعقة كريم مرطب، و1 ملعقة زيت لوز مرّ، و1 ملعقة بودرة أطفال، و1/2 فنجان ماء ورد، ومن ثم تدليك المنطقة الحساسة بالخليط لدقائق، بعدها تشطف بالماء الدافئ.

الفرق بين زيت اللوز المرّ والحلو

يكمن الفرق بين زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المرّ؛ في أنواع البذور المستخدمة، حيث يتم استخراج زيت اللوز الحلو من بذور اللوز التي نأكلها في العادة، أما زيت اللوز المرّ فيستخرج -كما أسلفنا سابقاً- من بذور اللوز المرّ غير الصالح للأكل، وبذور الخوخ، والمشمش، والبرقوق.

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